19 اغسطس 2025 . الساعة 09:40 بتوقيت القدس
الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، تنفيذ حملة اعتقالات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة، مستهدفة الطلاب، الشبان، الأسرى المحررين، وعدداً من النساء، وذلك عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

في محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت رشيد كحلة وشقيقه، بعد اقتحام منزلهما في بلدة رمون شرق المدينة. كما اعتقلت الشاب تميم مصلح من حي الطيرة بمدينة رام الله أثناء مروره على حاجز عسكري قرب مدينة أريحا.

كما نفذت قوات الاحتلال عمليات اقتحام في حي البالوع بمدينة البيرة، إضافة إلى بلدتي بيرزيت وكوبر شمال رام الله، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً وثلاث سيدات خلال اقتحام ضاحية ذنابة شرق المدينة، وهم: ليلى حسين الشيخ علي (48 عامًا)، منال توفيق عطية (44 عامًا)، علا سمير سجاني (43 عامًا)، وعماد سمير سجاني (39 عامًا). كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن ساهر العجمي من بلدة عتيل شمال طولكرم.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين نعمان وقدري طحاينة بعد اقتحام منزليهما في بلدة السيلة الحارثية غرب المدينة، كما اعتقلت الأسير المحرر منصور العطعوط عباهرة، ومحمد مفيد فريحات من بلدة اليامون غرب جنين.

أما في محافظة سلفيت، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين ثائر ومحمد بسام شريف بعد اقتحام منزل ذويهما في قرية حارس غرب سلفيت، وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال في أحياء القرية واعتداءات على الممتلكات.

وتأتي هذه الحملة ضمن سياسة ممنهجة تستهدف المواطنين وممتلكاتهم، تزامناً مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الزراعية والطرق القريبة من المستوطنات.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

