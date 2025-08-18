فلسطين أون لاين

18 اغسطس 2025 . الساعة 21:52 بتوقيت القدس
من "مجدو" إلى "جانوت".. رحلة تنكيل تكشفها رسالة الأسير حسن سلامة لزوجته
متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف الأسير الفلسطيني حسن سلامة، في رسالة نقلتها زوجته غفران زامل، عن تفاصيل خطيرة تتعلق باعتداءات ممنهجة تعرض لها عقب نقله من عزل سجن "مجدو" إلى عزل "جانوت"، في إطار سياسة تصعيدية تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المعزولين.

وأوضح سلامة أنه لحظة وصوله إلى "جانوت"، اعتدى عليه عناصر مصلحة السجون بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته بجرح مفتوح في رأسه، وترك مقيدًا ينزف لأكثر من ساعتين من دون تقديم أي علاج، في مشهد يجسد حجم الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى.

وأشار إلى أن جميع الأسرى المعزولين الذين رافقوه تعرضوا لاعتداءات مماثلة، خصوصًا عبر الضرب المباشر على الرأس، مؤكدًا أن ما جرى في عزل "مجدو" سابقًا كان أشد قسوة، حيث تعرض الأسرى هناك للإهانة، والسحل، والدعس على الرأس، وأشكال متعددة من التنكيل الممنهج.

وشدد سلامة في رسالته على أن ما يتعرض له الأسرى المعزولون يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات التي تجرّم التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
