(إسرائيل) تعلن تقديم مساعدات عاجلة لجنوب السودان.. ما علاقة غزّة؟

وكالات/ فلسطين أون لاين

كشفت وزارة خارجية الاحتلال، اليوم الإثنين، عن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى جنوب السودان، تحت إشراف وزير الخارجية جدعون ساعر.

وأشارت "الخارجية"، إلى أن وكالة المساعدات الوطنية الإسرائيلية "ماشاف" ستتولى تقديم المساعدات الإنسانية للفئات الأكثر ضعفًا في جنوب السودان، في ظل الأزمة الإنسانية الحادة التي تشهدها البلاد.

كما تشمل المساعدات إمدادات طبية أساسية لعلاج المصابين بوباء الكوليرا، ومعدات لتنقية المياه، ووسائل وقاية مثل القفازات والكمامات، إضافة إلى مجموعات نظافة للوقاية من العدوى، فضلاً عن حزم غذائية.

وأكدت "الوزارة"، أن عملية المساعدة ستتم بالتعاون مع منظمة "إسرائيد"، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية تنشط منذ سنوات في جنوب السودان، لافتة إلى أن وزير الخارجية جدعون ساعر كان قد استضاف مؤخرًا نظيره في جنوب السودان، مونداي سيمايا كومبا، في القدس، حيث ناقشا الأزمة الإنسانية المتفاقمة بسبب تدفق اللاجئين الفارين من الحرب في السودان.

وقبل أسبوع، كشفت تقارير صحفية دولية، أن حكومة جنوب السودان وافقت مبدئيًا على طلب إسرائيلي لاستقبال فلسطينيين من قطاع غزة، بهدف تهجيرهم، مقابل الحصول على استثمارات إسرائيلية.

ولاحقا نفت جنوب السودان رسميا وجود أي اتفاق، ووصفت هذه المزاعم بأنها "لا أساس لها"، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتذرع فيها إسرائيل بملف المساعدات الإنسانية، إذ سبق أن أثارت القضية نفسها في محافظة السويداء جنوبي سوريا، لمواصلة انتهاكاتها البلد العربي وزعمت أنها تريد "حماية الدروز" وإرسال مواد غذائية وطبية، في الوقت الذي دمرت فيه كل مناحي الحياة في قطاع غزة.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 61 ألفا و944 شهيدًا و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصا، بينهم 110 أطفال.