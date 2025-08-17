"الأورومتوسطي" يكشف تفاصيل مقطع مصور لاستهداف الاحتلال طفلة في جباليا

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ فريقه الميداني تحقق من مقطع فيديو يوثّق استهداف الجيش الإسرائيلي طفلة فلسطينية أثناء محاولتها تعبئة المياه داخل ساحة مستشفى "كمال عدوان" شمالي قطاع غزة.

وأظهر الفيديو الذي كُشف عنه اليوم الأحد لحظة استهداف الطفلة الفلسطينية "آمنة أشرف المفتي" (11 عامًا)، بصاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية مسيّرة، بينما كانت تحمل قربة مياه فارغة في ساحة مستشفى "كمال عدوان" شمالي قطاع غزة.

وقال الأورومتوسطي إن سجلات للتوثيق لديه أكدت أن الطفلة قُتلت بتاريخ 21 ديسمبر/كانون أول 2024.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ المقطع يُظهر بوضوح أن الطفلة كانت صغيرة البنية، لا تحمل سلاحًا ولا تُشكّل أي تهديد، وأن تحرّكها اقتصر على محاولة تعبئة المياه من ساحة المستشفى، بعد أن أدى الحصار الإسرائيلي وقطع الإمدادات إلى انقطاع المياه عنه، رغم اكتظاظه بالمرضى والنازحين.

وأشار الأورومتوسطي إله أنه وبرغم وضوح ملامحها كطفلة، أطلقت طائرة إسرائيلية مسيّرة صاروخًا مباشرًا نحوها، فأردتها قتيلة على الفور، في مشهد يجسّد وحشيّة غير مبررة بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن هذا التوثيق المصوّر يُضاف إلى شهادات حيّة أفادت بأن الطفلة "المفتي" لم تكن الضحية الوحيدة، إذ استُهدف كذلك "محمد أبو حجاج" بالطريقة ذاتها بعد أقل من ساعتين، أثناء محاولته جلب المياه من ساحة المستشفى نفسها، ما يعكس نمطًا متعمّدًا ومتكرّرًا في استهداف المدنيين العُزّل خلال سعيهم لتأمين أساسيات البقاء.

وفي إفادته لفريق الأورومتوسطي، قال عم الطفلة "اسماعيل المفتي" (31 عامًا): "حاصرت قوات الاحتلال مشروع بيت لاهيا في شهر نوفمبر 2024، وتعرض المنزل المجاور لنا للقصف مما دفعنا للنزوح إلى مستشفى كمال عدوان. قطع جيش الاحتلال المياه عن المستشفى وبقينا محاصرين داخله، لم نستطع الاحتمال أكثر من يوم دون مياه بسبب وجود أطفال بيننا، فخرجت ابنة أخي الطفلة آمنة لتعبئة المياه من ساحة المستشفى لتتعرض لقصف بشكل مباشر، وهي لم تكن الوحيدة. بصعوبات كبيرة استطعنا سحب جثمانها إلى داخل المستشفى ودفنت لاحقًا بجانبه، إلى أن جرى نقلها إلى مقبرة بيت لاهيا مع بدء الهدنة في شهر يناير 2025".

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الجيش الإسرائيلي كان قتل والدة الطفلة "المفتي"، "نجلاء فتحي حسين المفتي"، وشقيقها "براء" البالغ من العمر 8 أعوام، بتاريخ 17 مايو/أيار 2025، أثناء محاولتهما النزوح من المنطقة، إذ استُهدفوا بقصف مباشر بينما كانوا يضعون حاجياتهم في السيارة التي كانت ستنقلهم، في جريمة أخرى تُجسّد الإصرار على استهداف المدنيين حتى خلال نزوحهم.

ووثقت صور مؤثرة لحظة استهداف طفلة فلسطينية بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية، بينما كانت تحاول تعبئة الماء في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

وتُظهر المشاهد الطفلة، التي عانت الجوع والعطش، كانت تحاول العودة بالماء إلى أسرتها، لكن مسيّرة إسرائيلية قتلتها على الفور، وحولت جسدها الصغير لأشلاء متفحمة.

وترتكب (إسرائيل) منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.



وخلّفت الإبادة الجماعية أكثر من 61 ألف شهيد وو154 ألفا و88 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 227 شخصا، بينهم 103 أطفال.