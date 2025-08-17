الأونروا تحذِّر: مليون امرأة وفتاة في غزَّة يواجهن مجاعة جماعيَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أن نحو مليون امرأة وفتاة في قطاع غزة يواجهن خطر "المجاعة الجماعية"، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الوكالة في بيان على منصة "إكس" إن النساء والفتيات باتوا مضطرات إلى اتباع استراتيجيات بقاء بالغة الخطورة، بينها الخروج بحثاً عن الطعام والماء، رغم ما يتعرضن له من قتل مباشر، وعنف، وإساءة.

وطالبت الأونروا برفع الحصار فوراً عن غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، محذرة من أن استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر وتكديس الشاحنات على الحدود فاقم الكارثة الإنسانية وأدخل القطاع في حالة مجاعة شاملة.

منذ 2 مارس/آذار، تفرض إسرائيل إغلاقاً كاملاً على المعابر، مانعة دخول أي مساعدات، باستثناء كميات محدودة لا تكفي الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون فلسطيني. وفي هذا السياق، أكد برنامج الأغذية العالمي أن ثلث سكان غزة لم يتناولوا الطعام منذ أيام.

وتُرتكب في غزة، بدعم أميركي، جريمة إبادة جماعية متواصلة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، في تجاهل سافر للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وبحسب الإحصاءات الأخيرة، أسفرت الإبادة الإسرائيلية عن أكثر من 61,827 شهيداً و155,275 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، فيما أودت المجاعة وحدها بحياة 251 شخصاً بينهم 108 أطفال.