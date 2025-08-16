حماس: تصريحات رئيس المخابرات الإسرائيلية إقرار بارتكاب جرائم حرب

فلسطين أون لاين

16 اغسطس 2025 . الساعة 21:41 بتوقيت القدس
أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات التصريحات التي سرّبتها وسائل الإعلام العبرية عن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي أهارون حاليفا، والتي كشف فيها أن إبادة خمسين ألف فلسطيني كانت هدفاً مقصوداً، وأن قتل خمسين فلسطينياً مقابل كل إسرائيلي، "بغضّ النظر عمّا إذا كانوا أطفالاً أو نساءً"، يمثل سياسة ممنهجة ومعتمدة.

وأكدت الحركة أن هذه الاعترافات الرسمية تمثل دليلاً على عقيدة الإبادة التي تحكم سلوك إسرائيل، وتثبت أن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني هي قرارات عليا وسياسة رسمية صادرة عن القيادة السياسية والأمنية.

وأضاف البيان أن هذه الأقوال تكشف الطبيعة "النازية والإجرامية" للكيان، الذي يفاخر بقتل الأطفال والنساء بدم بارد، معتبرة أن ذلك يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم باعتبارها جرائم حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان.

ودعت حماس الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، إلى توثيق هذه التصريحات وتفعيل أوامر الملاحقة بحق قادة الاحتلال، كما طالبت دول العالم كافة بالتعاون مع المحكمة وتسليم من وصفتهم بـ"مجرمي الحرب" لمحاكمتهم.

