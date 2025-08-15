عائلة الصحفي الفلسطيني السمودي تحذر من تدهور صحته بسجون الاحتلال

حذَّرت عائلة الصحفي الفلسطيني علي السمودي، المعتقل في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، من تدهور وضعه الصحي إثر استمرار اعتقاله في ظروف معيشية وصحية صعبة.

وقال محمد، نجل الصحفي علي السمودي، من مدينة جنين، أمس الخميس، إن "العائلة تلقت رسالة صعبة منه الأربعاء، عن طريق محام قام بزيارته في سجن النقب الصحراوي (جنوب)، أوضح خلالها ما يعانيه من تراجع في الوزن، وحالات الإغماء، وانعدام الأدوية".

وأوضح السمودي، أن والده (58 عامًا) كتب في الرسالة أنه "تلقى تهديدا خلال اعتقاله، كونه صحفيا يغطي انتهاكات الاحتلال، ويعمل مع قناة الجزيرة".

وأشار إلى أن والده قال في رسالته إن "وضعه الصحي سيئ جدًّا، وفقد 30 كليوغراما من وزنه، وأن المحققين هددوه باستمرار اعتقاله لسنتين".

ولفت السمودي، إلى أن والده "يعاني من مرض السكري، وأمراض في المعدة، ويحتاج أدوية بشكل دوري".

وطالب "بتحرك حقوقي ودولي لضمان سرعة الإفراج عن والده، في ظل سوء وضعه الصحي".

واعتقلت قوات الاحتلال الصحفي علي السمودي، من منزله بجنين، في 29 أبريل/ نيسان الماضي وحولته للاعتقال الإداري لـ4 أشهر.

وفي مطلع حزيران/يونيو الماضي، حذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين من تدهور الحالة الصحية للصحفي علي السمودي، وقالت إنه يعاني من أمراض مزمنة ويحتاج إلى رعاية صحية مستمرة ومن شظايا رصاص في رأسه، أُصيب بها خلال تغطيته الصحفية قبل سنوات.

