الهلال الأحمر: مستشفى الأمل في خانيونس تعرَّض لأضرار جرَّاء استهداف الاحتلال منزًلا محيطه

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنَّ مجمع الأمل الإداري التابع للجمعية في خانيونس، تعرَّض لأضرار مختلفة نتيجة استهداف منزل مقابل للمجمع.

وأوضحت الجمعية في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أنَّ هذه الأضرار تتمثل في تهشيم الزجاج وتناثر الركام داخل المقر الإداري الأمر الذي أدى لتعليق العمل في المكان.

وأشارت إلى مستشفى الأمل يشهد أضراراً يومية تتمثل في تكسير الأبواب والنوافذ وتهشم الزجاج نتيجة استمرار القصف وأعمال النسف في المنطقة المحيطة بالمستشفى مما يعيق عمل الطواقم الطبية ويُعرّض حياة المرضى للخطر.

منذ اندلاع الحرب الأخيرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتعرض المنظومة الصحية في القطاع لأكبر كارثة إنسانية في تاريخها. ووسط القصف والحصار المستمر، ينهار النظام الصحي تحت وطأة الاستهداف المباشر، ونقص الإمدادات، وغياب أي مظهر من مظاهر الحماية الدولية.

ويعاني القطاع الصحي في غزة من نُدرة حادة في الأدوية والمستلزمات الطبية والقوى البشرية. ولم تعد سلطات الاحتلال تسمح بتزويد القطاع بأي شكل من أشكال الإمدادات الطبية.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة "الإسرائيلية" 61 ألفا و776 شهيدًا و154 ألفا و906 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 239 شخصا، بينهم 106 أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين