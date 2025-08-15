كتائبُ القسَّام تنشرُ تفاصيلَ كمينٍ مركَّب أوقع جنود الاحتلال قتلى وجرحى في حي الزيتون

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إن مقاتليها شنوا عدة هجمات ونصبوا كمائن لقوات الاحتلال المتوغلة في القطاع، أوقعتهم قتلى وجرحى.

وأوضحت كتائب القسَّام في بلاغ عسكري، أنَّ مجاهديها تمكنوا صباح يوم الأربعاء من تنفيذ كمين مركب استهدف قوة صهيونية في أرض البرعصي جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأكدت، أنَّ مجاهديها استهدفوا قوة من جنود الاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" وأطلقوا النار من الأسلحة الرشاشة صوب قنّاص تمركز داخل أحد المنازل.

وأضافت، "كما استهدفوا ناقلتي جند صهيونيتين بعبوتي العمل الفدائي تم وضعهما داخل قمرة القيادة، واستهدفوا ناقلة جند أخرى من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105".

وأشارت القسَّام إلى أنه خلال انسحاب المجاهدين من منطقة الكمين تم استهداف منزلين تحصن بهما جنود الاحتلال بقذائف "التاندوم" و"الياسين 105"، مؤكدةً إيقاع جنود الاحتلال خلال الكمين بين قتيل وجريح.

وفي بلاغ عسكري منفصل، قالت كتائب القسام، إنها استهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفتي "الياسين 105" في شارع 8 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، كثّفت المقاومة الفلسطينية من عملياتها النوعية، عبر تنفيذ سلسلة من الكمائن المحكمة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، مستخدمة تكتيكات تعتمد على المفاجأة والتفجير المتسلسل وكمائن إطلاق النار داخل مناطق مدمّرة وصعبة الرصد.





المصدر / فلسطين أون لاين