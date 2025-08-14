مشاهد صادمة لاستهداف الاحتلال 3 مدنيِّين عزل في الشَّجاعيَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أظهرت مشاهد صادمة، تعود إلى 18 أيار/مايو الماضي، لحظة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لفلسطينيين عزل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وتظهر المشاهد، التي بثتها قناة الجزيرة، اليوم الخميس، ثلاثة فلسطينيين يحاولون إخلاء جثة أحد الشهداء، قبل أن يتعرضوا لقصف عنيف من القوات الإسرائيلية، رغم كونهم مدنيين غير مسلحين.

#الجزيرة تحصل على مشاهد حصرية توثق استهداف الاحتلال 3 فلسطينيين أثناء محاولتهم انتشال شهيد بالشجاعية شرق #غزة بتاريخ 18 مايو أيار الماضي#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/OsMGXc3SMN — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 14, 2025

وتبرز اللقطات جزءًا يسيرًا من الواقع المأساوي الذي يعيشه الفلسطينيون في غزة، حيث تستهدف قوات الاحتلال المدنيين بغض النظر عن أعمارهم أو جنسهم، في مناطق تصنفها حمراء وتسيطر عليها بالنيران البرية والجوية.

وقبل أسبوع، أظهرت مشاهد أخرى حجم الدمار الصادم وغير المسبوق الذي طال أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرقي غزة، بواسطة مسيّرة إسرائيلية تم إسقاطها في غزة، إذ وثقت منازل وشوارع وبنى تحتية مدمرة بشكل كامل.

وترتكب (إسرائيل) منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.



وخلّفت الإبادة الجماعية أكثر من 61 ألف شهيد وو154 ألفا و88 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 227 شخصا، بينهم 103 أطفال.