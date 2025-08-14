حماس توجّه رسالة تقدير لليمن على مواقفه الثابتة في نصرة غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

سلم ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في اليمن، معاذ أبو شمالة، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة التغيير والبناء، جمال عامر، في صنعاء، رسالة خطية من رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، ردًا على رسالة دعم تلقاها من الوزير.

وأعرب الحية في رسالته عن اعتزاز الحركة بمواقف اليمن قيادةً وشعبًا، وبخاصة “أنصار الله”، في نصرة فلسطين وغزة، مؤكّدًا أن البعد الجغرافي لم يزد اليمن إلا قربًا وتمسكًا بالقضية المركزية للأمة.

كما نقل أبو شمالة خلال لقائه الوزير عامر بمقر الوزارة في صنعاء تحيات قيادة ومجاهدي حماس للسيد عبدالملك الحوثي والمشير مهدي المشاط، مشيدًا بثبات الموقف اليمني، رغم حجم التضحيات والتهديدات.

من جانبه، أكد وزير الخارجية اليمني وحدة الموقف مع حماس، واعتبرها رمزًا لكرامة الأمة، معبرا عن تقديره لصمود غزة أمام العدوان والحصار رغم كل محاولات العدو للنيل منها.

وشدد على ثبات الدعم اليمني للشعب الفلسطيني ومقاومته رغم العدوان الصهيوني والعروض التي قدمها الاحتلال عبر الوسطاء.

من جهته، جدّد الوزير عامر التأكيد على الموقف الثابت للسيد الحوثي، وحكومة صنعاء، والشعب اليمني، في استمرار الدعم والإسناد لقطاع غزة، ورفض الخضوع لأي إغراءات مقابل وقف العمليات العسكرية.

وأشار إلى أن الدخول في المرحلة الرابعة من عمليات الدعم والإسناد قد يشهد مفاجآت "تُذهل العدو ومن يقف وراءه"، موضحاً أن الحل يكمن في معادلة مفادها: "وقف العدوان على قطاع غزة، وضمان الدخول الحر لكافة المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود".

وأشاد عامر بصمود المقاومة في غزة في مواجهة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، مؤكداً أن استمرار المقاومة لما يقارب عامين هو دليل على فشل الاحتلال أخلاقياً وسياسياً وعسكرياً، ما يدفعه لممارسة سياسة التجويع بحق المدنيين من نساء وأطفال وكبار سن.

ووصف وزير الخارجية في حكومة صنعاء المقاومة الفلسطينية بـ"رمز وأيقونة للجهاد في العالم".

من جانبه، ثمّن ممثل حركة حماس في صنعاء، معاذ أبو شمالة، الموقف التاريخي الإنساني لليمن بقيادة السيد الحوثي، والدعم اللامحدود لأبناء غزة، واصفاً إياه بـ"الموقف المشرف الذي لن ينساه التاريخ".

وأشاد بالخروج الطوعي لملايين اليمنيين في مسيرات أسبوعية للتعبير عن دعمهم لموقف القيادة اليمنية، واستمرارها في إسناد القضية الفلسطينية.