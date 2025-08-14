فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مهندس خطة الجنرالات: ثلاث فرضيات دمّرت خطة (إسرائيل) في غزة

آخر التَّطوُّرات.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 678

كارثة صحِّيَّة في غزَّة... مياه الصَّرف تغرق مستشفى ناصر بخان يونس

الإعلام العبريّ: رئيس الموساد زار الدوحة لاستئناف المفاوضات مع "حماس"

أكثر من 100 منظَّمة دوليَّة: إسرائيل تتذرَّع بـ "الأمن" لمنع دخول المساعدات لغزَّة

الاحتلال يسعى لـ"تدويل إدارة غزَّة" لتفادي تحمُّل تبعات جرائمه

حماس تدعو إلى "يوم غضب" الجمعة رفضًا للضَّمِّ بالضَّفَّة ونصرة لغزَّة

قنبلة "إسرائيل الكبرى" التي ألقاها نتنياهو

تصريحات "روتمان"... رسائل سياسيَّة لا تشكِّل تهديدًا لحكومة نتنياهو

نادي الأسير: جرائم الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين تتطلَّب تحركًا دوليًا عاجلًا

بالفيديو والصور كارثة صحِّيَّة في غزَّة... مياه الصَّرف تغرق مستشفى ناصر بخان يونس

14 اغسطس 2025 . الساعة 17:05 بتوقيت القدس
...
كارثة صحية تهدد مستشفى ناصر بخان يونس بعد تسرب مياه الصرف الصحي
متابعة/ فلسطين أون لاين

يشهد مستشفى ناصر الطبي في خان يونس أزمة صحية خطيرة عقب تدفق مفاجئ لمياه الصرف الصحي إلى أقسامه، بما في ذلك قسم الطوارئ الميداني، ما أدى إلى تعطيل جزئي للخدمات وخلق بيئة تهدد صحة المرضى والطواقم الطبية.

وأوضحت إدارة المستشفى أن فرق الصيانة حاولت احتواء الموقف، لكن الفحوصات كشفت أن المشكلة تعود إلى تضرر خطوط الصرف الصحي الرئيسية وسط خان يونس جراء القصف الإسرائيلي الأخير، ما جعل إصلاحها أمرًا مستحيلًا في ظل استمرار العدوان.

 

حذّر المدير الإداري لمجمع ناصر الطبي، إياد برهوم، من أزمة خطيرة يواجهها المستشفى عقب تدفق مياه الصرف الصحي بين أقسامه وفي الساحات الخارجية، ما تسبب في تعطيل جزئي لعمل الطواقم الطبية وخلق بيئة تهدد سلامة المرضى والمرافقين.

689ddee24c59b70fbd28bb5f.jpg
 

وأوضح برهوم أن الفحوصات الميدانية كشفت أن أصل المشكلة يكمن في تضرر خطوط الصرف الصحي الرئيسية وسط مدينة خان يونس جراء اعتداءات الاحتلال، الأمر الذي حال دون إصلاحها حتى الآن.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تمنع وصول الطواقم الفنية لإصلاح هذه الخطوط، ما يفاقم الأزمة ويؤثر بشكل مباشر على الخدمات الصحية المقدمة في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها القطاع.

ودعا برهوم جميع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والهيئات الحقوقية، إلى التدخل العاجل للضغط على الاحتلال لتمكين الطواقم من إصلاح شبكات الصرف الصحي، حمايةً للمرضى وضمانًا لاستمرار تقديم الخدمات الطبية دون عوائق.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة