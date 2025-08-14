كارثة صحِّيَّة في غزَّة... مياه الصَّرف تغرق مستشفى ناصر بخان يونس

متابعة/ فلسطين أون لاين

يشهد مستشفى ناصر الطبي في خان يونس أزمة صحية خطيرة عقب تدفق مفاجئ لمياه الصرف الصحي إلى أقسامه، بما في ذلك قسم الطوارئ الميداني، ما أدى إلى تعطيل جزئي للخدمات وخلق بيئة تهدد صحة المرضى والطواقم الطبية.

وأوضحت إدارة المستشفى أن فرق الصيانة حاولت احتواء الموقف، لكن الفحوصات كشفت أن المشكلة تعود إلى تضرر خطوط الصرف الصحي الرئيسية وسط خان يونس جراء القصف الإسرائيلي الأخير، ما جعل إصلاحها أمرًا مستحيلًا في ظل استمرار العدوان.

حذّر المدير الإداري لمجمع ناصر الطبي، إياد برهوم، من أزمة خطيرة يواجهها المستشفى عقب تدفق مياه الصرف الصحي بين أقسامه وفي الساحات الخارجية، ما تسبب في تعطيل جزئي لعمل الطواقم الطبية وخلق بيئة تهدد سلامة المرضى والمرافقين.





وأوضح برهوم أن الفحوصات الميدانية كشفت أن أصل المشكلة يكمن في تضرر خطوط الصرف الصحي الرئيسية وسط مدينة خان يونس جراء اعتداءات الاحتلال، الأمر الذي حال دون إصلاحها حتى الآن.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تمنع وصول الطواقم الفنية لإصلاح هذه الخطوط، ما يفاقم الأزمة ويؤثر بشكل مباشر على الخدمات الصحية المقدمة في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها القطاع.

ودعا برهوم جميع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والهيئات الحقوقية، إلى التدخل العاجل للضغط على الاحتلال لتمكين الطواقم من إصلاح شبكات الصرف الصحي، حمايةً للمرضى وضمانًا لاستمرار تقديم الخدمات الطبية دون عوائق.

المصدر / فلسطين أون لاين