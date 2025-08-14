الإعلام العبريّ: رئيس الموساد زار الدوحة لاستئناف المفاوضات مع "حماس"

وكالات/ فلسطين أون لاين

ذكرت القناة 13 العبرية أن رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي دافيد برنياع، وصل الخميس إلى العاصمة القطرية الدوحة، في إطار مساعٍ لإحياء مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة "حماس".

وبحسب القناة، تأتي الزيارة وسط جهود مكثفة من الوسطاء، رغم عدم صدور تأكيد رسمي من السلطات القطرية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر إسرائيلي أن برنياع التقى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، فيما أكد موقع "أكسيوس" الأمريكي اللقاء، مشيرًا إلى أن المحادثات تناولت ملف صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وخلال الاجتماعات، شدد برنياع – وفق "أكسيوس" – على أن قرار "الكابينت" إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل "ليس خدعة"، وأن إسرائيل مستعدة لتنفيذه إذا لم تحقق المفاوضات تقدمًا قريبًا.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من مصادقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير على "الفكرة المركزية" لخطة إعادة احتلال القطاع، والتي تشمل التوغل في مناطق جديدة جنوب مدينة غزة، بينما أقر "الكابينت" الأسبوع الماضي خطة طرحها نتنياهو للسيطرة الكاملة على غزة، ما أثار احتجاجات في إسرائيل خشية تعريض الأسرى للخطر.

في المقابل، أفادت "القاهرة الإخبارية" أن مصر تكثف اتصالاتها مع مختلف الأطراف لتجاوز نقاط الخلاف، مؤكدة استمرار اجتماعات وفد حماس في القاهرة مع مسؤولين مصريين، وسط إشادة الحركة بالجهود المصرية لإدخال المساعدات ووقف إطلاق النار.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد كشف عن تحرك مشترك مع قطر والولايات المتحدة لإحياء مقترح هدنة لمدة 60 يومًا، يتضمن الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين وإعادة جثامين 18 آخرين، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وزيادة المساعدات.

تقدر إسرائيل وجود 50 أسيرًا لديها حماس، منهم 20 أحياء، بينما تحتجز إسرائيل أكثر من 10 آلاف و800 أسير فلسطيني، وسط تقارير حقوقية عن التعذيب والإهمال الطبي.

وتعثرت المفاوضات في 24 يوليو/تموز الماضي بسبب الخلاف على الانسحاب الإسرائيلي من غزة وإنهاء الحرب وآلية المساعدات، فيما تؤكد حماس استعدادها للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي مجازر في غزة أسفرت عن استشهاد 61,776 فلسطينيًا وإصابة 154,906 آخرين، إضافة إلى آلاف المفقودين ومجاعة تودي بحياة المزيد يوميًا، بينهم عشرات الأطفال.