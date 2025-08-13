الرئيس الفنزويلي: الأمم المتحدة "عاجزة" عن وقف مجازر الاحتلال في غزَّة

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن الأمم المتحدة "عاجزة" عن وقف مجازر "إسرائيل" في قطاع غزة.

وأوضح مادورو خلال لقاء تلفزيوني، أن "المنظمة الدولية "أصيبت بجرح قاتل"، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمجازر وإبادة جماعية على يد "إسرائيل".

وأضاف، "عندما تسقط قنبلة على الأطفال الفلسطينيين الذين يبحثون عن الطعام (بغزة)، فإن تلك القنبلة في الواقع تسقط على الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأشار إلى أن "القنابل والصواريخ التي يطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسقط على مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".

وذكر مادورو أن محكمة العدل الدولية أيضًا "عاجزة" أمام المجازر في العالم.

وقال، "يقتل الأطفال يوميًا بالتجويع والقصف، والصحفيون عبر الاستهداف بشكل مباشر، ونحن نرفع أصواتنا قدر الإمكان على أمل إصلاح هذه المؤسسات في النظام العالمي الجديد".

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و599 شهيدًا فلسطينيا وو154 ألفا و88 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 227 شخصا، بينهم 103 أطفال.

المصدر / وكالات