11 اغسطس 2025 . الساعة 19:27 بتوقيت القدس
وزير الدفاع الإيطالي يدعو لإجبار نتنياهو على وقف خطته لاحتلال غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" الاثنين، أن ما يجري في قطاع غزة "غير مقبول" ويمثل إنكاراً صارخاً للقانون الدولي والقيم الإنسانية. وأوضح كروسيتو أن الهجمات الإسرائيلية ليست مجرد أضرار جانبية لعملية عسكرية، بل تعد تجاوزاً خطيراً للقوانين والقيم التي تحكم العلاقات الإنسانية.

وأضاف الوزير الإيطالي أن بلاده ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية، لكنه شدد على ضرورة إيجاد آلية تجبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إعادة النظر في سياساته، مؤكداً أن مجرد الإدانة لا تكفي.

ورداً على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات دولية على إسرائيل، قال كروسيتو إن "احتلال غزة والأعمال الخطيرة في الضفة الغربية تمثلان نقلة نوعية تستوجب اتخاذ قرارات تلزم نتنياهو بالتفكير بجدية". وأضاف أن هذه الخطوة ليست ضد إسرائيل كشعب أو دولة، بل تهدف إلى حماية المدنيين من حكومة "فقدت الصواب والإنسانية".

وجاءت تصريحات كروسيتو في وقت تصر فيه الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ خطة للسيطرة على مدينة غزة، ما أثار انتقادات دولية واسعة.

ورفضت إيطاليا الانضمام إلى صفوف بلدان أخرى أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطين ودافع كروسيتو عن موقف بلاده بقوله إن "الاعتراف بدولة لا وجود لها يحمل خطر التحول إلى مجرد استفزاز سياسي في عالم تقتله الاستفزازات".

المصدر / وكالات
