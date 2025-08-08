الطَّاقة تنفد في "شهداء الأقصى": خطر وشيك على حياة المرضى والجرحى

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذر مستشفى "شهداء الأقصى" في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، اليوم الجمعة، من خروجه عن الخدمة بشكل كامل خلال ساعات، نتيجة النقص الحاد في مادة السولار اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية، في ظل الحصار الإسرائيلي المتواصل.

وأوضح المستشفى في بيان أن الكمية المتوفرة من الوقود "قليلة جدًا ولا تكفي إلا لساعات محدودة"، مشيرًا إلى أن عدم توفير السولار بشكل عاجل سيؤدي إلى توقف العمل نهائيًا، ما يهدد حياة مئات المرضى والجرحى الذين يعتمدون على الأجهزة الطبية العاملة بالكهرباء.

ويُعد "شهداء الأقصى" المستشفى المركزي الوحيد في المحافظة الوسطى، ويقدم خدماته لعشرات آلاف المواطنين، في وقت تعاني فيه جميع مستشفيات القطاع من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات، وانهيار شبه كامل في قدراتها التشخيصية والعلاجية، مع استمرار الحرب ونقص الإمدادات الطبية والوقود.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث يتداخل التجويع الممنهج مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

كما أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة وفيات المجاعة وسوء التغذية منذ أكتوبر 2023 إلى 197 فلسطينيا بينهم 96 طفلا.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية منذ بدء الحرب إلى 197 فلسطينيًا، بينهم 96 طفلًا، فيما أسفرت الإبادة الإسرائيلية عن استشهاد 61,258 شخصًا وإصابة 152,045 آخرين، فضلًا عن أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين.