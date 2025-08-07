"هيومن رايتس ووتش": "إسرائيل" قصفتْ أكثر من 500 مدرسة في غزَّة

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير حديث أن القوات الإسرائيلية قصفت أكثر من 500 مدرسة في قطاع غزة منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، اليوم الخميس، أن كثيرا من هذه المدارس كانت تُستخدم كملاجئ مؤقتة للمدنيين، مشيرةً إلى أن القصف تسبب بمقتل مئات المدنيين، بالإضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بمعظم المدارس، مما حرَم آلاف الأطفال من أماكن آمنة للتعليم.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن هذه الهجمات ستؤدي إلى تعطيل التعليم لسنوات عديدة، نظرًا للحاجة الماسة إلى موارد ضخمة ووقت طويل لإصلاح وبناء المدارس من جديد.

وحذرت من أن استمرار تدمير البنية التحتية التعليمية سيزيد من معاناة المدنيين، ويحد من فرص الأجيال القادمة في الحصول على تعليم ملائم، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

ودعت هيومن رايتس ووتش حظر توريد الأسلحة إلى "إسرائيل"، واتخاذ تدابير عاجلة أخرى لإنفاذ "اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي 61 ألفا و158 شهيدًا فلسطينيا و151 ألفا و442 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / فلسطين أون لاين