"الأونروا": لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر ويجب اتخاذ قرار سياسي بفتح المعابر بغزَّة دون شروط

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنه لا يمكن استمرار قتل "إسرائيل" للفلسطينيين أثناء محاولتهم إيجاد طعام لعائلاتهم في ظل الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بدعم أمريكي.

وأوضحت "الأونروا"، أن الأمم المتحدة تحذر منذ شهور من العواقب التي تتكشف في غزة، واليوم، الفلسطينيون يتضورون جوعًا، ويتعرضون لإطلاق النار أثناء محاولتهم إيجاد طعاما لعائلاتهم".

وأضافت "لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر، ويجب اتخاذ قرار سياسي بفتح المعابر دون شروط"، مشددةً على ضرورة السماح للأمم المتحدة وشركائها بالقيام بعملهم.

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، من الآثار الكارثية الناجمة عن إسقاط مظلات المساعدات الإنسانية جواً في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه العملية تسبّب إصابات ووفيات بين المدنيين بسبب التدافع، بالإضافة إلى تدمير المنازل وخيام النازحين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الاحتلال الإسرائيلي يستغل هذه الطريقة ضمن سياسة ممنهجة لـ"هندسة التجويع وتعزيز الفوضى"، ما يسهل انتشار اللصوص وقُطاع الطرق في القطاع، ويزيد من معاناة السكان.

وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن كميات المساعدات التي يتم إسقاطها عبر المظلات الجوية في قطاع غزة محدودة للغاية، ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان في ظل تفاقم أزمة المجاعة.

وذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أنَّ الجوع وسوء التغذية والأمراض تسبب الوفيات في قطاع غزة.

وشدد المكتب على الحاجة الماسة لوقف فوري لإطلاق النار ووصول إنساني واسع لإنقاذ الأرواح بغزة. وتزايدت في الأيام القليلة الماضية حالات الوفاة من سوء التغذية، وتحولت أجساد أطفال إلى هياكل عظمية، كما تزايدت حالات الإغماء لدى العديد من الغزّيين مع استفحال الجوع في ظل شح الغذاء.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي 61 ألفا و158 شهيدًا فلسطينيا و151 ألفا و442 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات