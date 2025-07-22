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وزارة الصحة تحذِّر: ارتفاع غير مسبوق في حالات الشَّلل الرخو الحاد بغزَّة

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وزارة الصحة تحذِّر: ارتفاع غير مسبوق في حالات الشَّلل الرخو الحاد بغزَّة

22 يوليو 2025 . الساعة 22:17 بتوقيت القدس
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وزارة الصحة تحذر: ارتفاع غير مسبوق في حالات الشلل الرخو الحاد بغزة
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 45 حالة شلل رخو حاد خلال شهري يونيو ويوليو 2025 في قطاع غزة، في ارتفاع غير مسبوق قد يشير إلى تفشي حالات شلل الأطفال أو متلازمة غيلان باريه، وسط انعدام القدرة على التشخيص الدقيق.

وأرجعت الوزارة، في بيان صحافي، مساء اليوم الثلاثاء، هذا الارتفاع إلى الظروف البيئية والصحية الكارثية التي يعيشها السكان، والتي تشمل تلوث المياه، انهيار خدمات الصرف الصحي، تراكم النفايات، وانتشار الأمراض المعدية، إضافة إلى سوء التغذية وضعف المناعة.

ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية إلى التدخل العاجل لوقف العدوان، وإنقاذ النظام الصحي المنهار، وتحسين ظروف الحياة في القطاع.

والشلل الرخو (Flaccid Paralysis) هو نوع من أنواع الشلل يتميز بضعف أو فقدان في القدرة على تحريك العضلات مع ارتخاء واضح في الأطراف، دون تصلب أو تشنج. ويحدث نتيجة تلف أو خلل في الأعصاب الحركية التي تغذي العضلات.

أهم خصائصه:

  • ضعف مفاجئ أو تدريجي في العضلات.
  • فقدان التوتر العضلي (تكون الأطراف رخوة وليست مشدودة).
  • غياب أو انخفاض في ردود الفعل العصبية (الانعكاسات).
  • غالباً ما يصيب الأطراف (الذراعين أو الساقين).

أسباب الشلل الرخو الحاد:

  1. شلل الأطفال (Poliomyelitis) – فيروس يصيب الجهاز العصبي ويؤدي إلى تلف الأعصاب.
  2. متلازمة غيلان باريه (Guillain-Barré Syndrome) – اضطراب مناعي نادر يهاجم فيه الجسم أعصابه.
  3. عدوى فيروسية أخرى مثل: فيروس غرب النيل أو إنفلونزا.
  4. السموم أو المواد الكيميائية مثل التسمم بالبوتولينوم.
  5. أمراض عصبية عضلية مثل الوهن العضلي الشديد.

* لماذا هو خطير في غزة حالياً؟

  • غياب التشخيص بسبب انهيار النظام الصحي.
  • نقص اللقاحات والمضادات الحيوية.
  • تفشي الأمراض والفيروسات نتيجة تلوث المياه وسوء الصرف الصحي.
  • صعوبة الوصول للرعاية الطبية العاجلة.

 

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#قطاع غزة #غزة

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