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حماس: مستمرون حتى التوصل إلى اتفاق مشرّف لوقف العدوان

21 يوليو 2025 . الساعة 21:36 بتوقيت القدس
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حماس: مستمرون حتى التوصل إلى اتفاق مشرّف لوقف العدوان
متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنها تبذل "كل الجهود والطاقات" لوقف المجاعة وإنهاء الحرب الجارية على قطاع غزة، مؤكدة أن قيادة الحركة تعمل على مدار الساعة عبر تحركات مع الوسطاء والدول المعنية، بهدف وضع حدّ "للمعاناة المتفاقمة" التي يتعرض لها المدنيون في القطاع، ووصفت ذلك بأنه "أولوية قصوى".

وأكدت الحركة في بيان صحفي أن الاحتلال الإسرائيلي "يواصل حرب الإبادة الجماعية ضدّ شعبنا في قطاع غزة"، متهمة إياه باستخدام المجازر وسيلةً للابتزاز والضغط السياسي بهدف انتزاع مواقف لم ينجح في تحقيقها عبر التفاوض.

وأضافت: "نحن ماضون بمسؤولية وعقلانية وبأقصى سرعة ممكنة في استكمال مشاوراتنا واتصالاتنا مع القوى والفصائل الفلسطينية، للوصول إلى اتفاق مشرّف يفضي إلى وقف العدوان وتحقيق أهداف شعبنا في الإعمار ورفع الحصار وضمان حياة كريمة لأهلنا في غزة".

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#غزة

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