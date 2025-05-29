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الاحتلال يُجلي قسرًا المرضى والطواقم من مستشفى العودة شمال غزة

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وسط إطلاق نار وتفجير "الروبوتات" المفخخة

الاحتلال يُجلي قسرًا المرضى والطواقم من مستشفى العودة شمال غزة

29 مايو 2025 . الساعة 17:47 بتوقيت القدس
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الاحتلال يُجلي قسرًا المرضى والطواقم من مستشفى العودة شمال غزة
غزة/ فلسطين أون لاين

تُجري قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء عملية إجلاء قسرية للمرضى والطواقم الطبية من داخل مستشفى العودة – تل الزعتر، شمال قطاع غزة.

ويُعد مستشفى العودة المنشأة الصحية الوحيدة التي كانت لا تزال تعمل في محافظة الشمال، وسط كارثة إنسانية متفاقمة في القطاع بفعل الحصار والعدوان المستمر.

تأتي هذه الخطوة في سياق سياسة ممنهجة لاستهداف المنظومة الصحية في غزة، وسط تحذيرات من انهيار الخدمات الطبية وغياب أي بديل لإغاثة المصابين والمرضى في المنطقة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإخلاء مستشفى العودة في محافظة شمال قطاع غزة وإخراجه قسرًا عن الخدمة.

وأوضحت في بيان صحافي، أن الاحتلال يسعى إلى إخراج مستشفى العودة قسرًا عن الخدمة، ضمن جرائم ممنهجة تطال المؤسسات الطبية.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية أقدمت على تفجير عدد من "الروبوتات" المفخخة في محيط المستشفى، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف على مرافقه، ما أدى إلى حالة من الرعب في صفوف الطواقم الطبية والمرضى.

وأكدت جمعية العودة الصحية أن الاحتلال طالب بالإخلاء الفوري للمستشفى، مشيرة إلى أن المستشفى ما زال يحتضن 97 شخصًا، بينهم 13 مريضًا ومصابًا، و84 من العاملين في الطواقم الطبية.

وطالبت وزارة الصحة الجهات الدولية والحقوقية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرّك العاجل لحماية المرافق الصحية والطواقم العاملة فيها، وفق ما تنص عليه اتفاقيات جنيف والقوانين الدولية.

ووفقًا لآخر تحديث صادر عن وزارة الصحة، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 54,249 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 123,492 حالة، بعد إضافة 98 شهيدًا تم اعتمادهم من اللجنة القضائية المختصة بعد استكمال بياناتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #غزة

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