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مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخرين في حدث أمني صعب بغزَّة

24 ابريل 2025 . الساعة 14:52 بتوقيت القدس
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مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخرين في حدث أمني صعب بغزَّة

قُتِل جندي "إسرائيلي" وأُصيب آخرون في حدث أمني صعب تعرض له جنود الاحتلال في معارك قطاع غزة.

وقال موقع يسرائيل للو تسنزورا العبري، إن حدثًا أمنيًا صعبًا وقع للقوات في غزة، أدى لمقتل جندي وإصابة آخرين.

وذكر الموقع العبري، أن التفاصيل الأولية تشير إلى أن عملية إطلاق قذيفة مضادة وعملية قنص حدثت في قطاع غزَّة.

ومن جهته، قال المراسل العسكري ألموغ بوكير، إن قتالًا عنيفًت يدور حاليًا في شمال قطاع غزة: على خلفية الانفجارات الشديدة وحركة الطائرات الحربية، تم إبلاغ سكان الغلاف بأن جميع أصوات إطلاق النار والانفجارات التي سُمعت في الدقائق الأخيرة شمال الغلاف مصدرها استمرار القتال داخل أراضي القطاع.

يتبع..

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة #حدث أمني خطير

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