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لليوم الـ 461.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة

09 يناير 2025 . الساعة 07:10 بتوقيت القدس
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لليوم الـ 461.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 461 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 97 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,936 شهيدًا و109,274 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة طوال ساعات الليل وحتى الآن مستهدفة المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة (السودانية، المخابرات، والكرامة).

في المحافظة الوسطى، ارتقى شهيدان في قصف الاحتلال منزل الشيخ بسام أبو خروف في مخيم 1 وسط النصيرات.

واستشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في دير البلح.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة شمال مخيم النصيرات، فيما أطلقت الزوارق الحربية نيرانها باتجاه ساحل بحر مخيم النصيرات.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة "الدبجي" قرب عيادة "الأونروا" غرب دير البلح، ما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين.

وقصف طيران الاحتلال المسير خيمة داخل مدرسة الرازي التي تؤوي نازحين في مخيم 2 بالنصيرات.

في جنوب قطاع غزة، أطلقت دبابات الاحتلال قذائفها ونيران رشاشاتها على منطقة المواصي بمدينة رفح جنوب القطاع.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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