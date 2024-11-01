الإبادة في يومها الـ 392.. قصفٌ متواصل على جباليا ومجازر دامية في النّصيرات

دخلت حرب الإبادة الجماعيّة التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 392 تواليًا، مرتكبًا كافة المجازر والمذابح ضدّ شعبنا، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشّهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصّحة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 43,163 شهيدًا و 101,510 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التّطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق قطاع غزّة، وسط قصف جوي ومدفعي عنيف على مخيم جباليا الذي يتعرّض لحصار مطبق منذ 28 يومًا على التّوالي.

في مدينة غزة وشمال القطاع، واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق في مخيم جباليا وبيت لاهيا.

وأعلنت مصادر محلية استشهاد لاعب نادي خدمات جباليا لكرة القدم لؤي جبر مسعود (23 عامًا) إثر قصف استهدفه في مخيم جباليا.

في المحافظة الوسطى، قصفتْ زوارق الاحتلال الحربية المناطق الغربية لمخيم النصيرات.

وفي أحدث حصيلة للمجزرة الدّامية التي ارتكبها الاحتلال الليلة الماضية، فقد ارتقى 16 شهيدًا وأصيب أكثر من 30 آخرين جراء قصف الاحتلال منزلين في منطقة المخيم الجديد شمال النصيرات.

وارتقى شهيدان وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزل عائلة "أبو عاذرة" في دير البلح.

وأطلقت طائرة مسيرة للاحتلال النار تجاه مناطق شرق شارع الدعوة بمخيم النصيرات.

وذكرت إدارة مستشفى العودة وسط القطاع، أنّ مجموعة من الصحفيين أُصيبوا في غارات الاحتلال على مخيم النصيرات، في حين أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني نجت من استهداف الاحتلال منزل مجاور للمكان الذي يتواجدون فيه لحظة نقل الشهداء والجرحى.

في خانيونس، شنّ طيران الاحتلال غارة على أرض زراعية في بلدة خزاعة شرق خانيونس.

المصدر / فلسطين أون لاين