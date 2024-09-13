حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ343 تواليًا

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" الت يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ343 على التوالي، لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتّدمير والتّهجير إلّا وقد ارتكبه ضدّ العائلات الآمنة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 41118 شهيدًا و95125 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التّطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة رفح، ارتقى 5 شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا في منطقة مواصي مدينة رفح الساحلية.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق المغازي وسط قطاع غزة.

وارتقت طفلة وسيدة في قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "عقل" في شارع العشرين شرق مخيم النصيرات.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها في محيط أرض أبو معلا غرب مخيم النصيرات، ونسفت مبان سكنية في المغراقة شمال المخيم.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى شهيد في استهداف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "نتيل" في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا.

وأُصيب عدد من المواطنين إثر استهداف الاحتلال بوابة مخبز السلطان في شارع الثلاثيني وسط مدينة غزة

وليلة الخميس/ الجمعة، ارتقى 3 شهداء وعدد من الإصابات في قصف صهيوني على منزل يعود لعائلة حسان في منطقة بئر النعجة غرب مخيم جباليا.