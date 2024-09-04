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21 رابطا مهما تلزم كافة المواطنين في قطاع غزة

04 سبتمبر 2024 . الساعة 10:41 بتوقيت القدس
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توضيحية

يبحث مواطنون كثر في قطاع غزة عن روابط ذات أهمية متنوعة ومختلفة وذلك في إطار أيام الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

"فلسطين أون لاين" يضع معظم الروابط المهمة ذات العلاقة في بحث المواطنين في قطاع غزة سواء كانت تتبع لمؤسسات دولية أو محلية في قطاع غزة أو الضفة، كبديل عن البحث الانفرادي عن كل رابط على حدة.

(1): رابط التبليغ عن الشهداء والمفقودين (وزارة الصحة) اضغط هنا.

(2): نموذج حصر حالات بتر الأطراف (وزارة الصحة) اضغط هنا.

(3): تسجيل أسرى قطاع غزة اضغط هنا.

(4): التسجيل في برنامج الغذاء العالمي اضغط هنا.

(5): التسجيل في استمارة التنمية الاجتماعية (رام الله) اضغط هنا.

(6): تسجيل أيتام (مؤسسة التعاون) اضغط هنا.

(7): تسجيل أيتام (هيئة الأعمال الخيرية العالمية) اضغط هنا.

(8): تسجيل أيتام (مؤسسة هيومن أبيل بريطانيا) اضغط هنا.

(9): تسجيل أيتام (مؤسسة هيومن أبيل أستراليا) اضغط هنا.

(10): تسجيل أيتام (جمعية ساعد) اضغط هنا.

(11): تسجيل أيتام (جمعية أمة) اضغط هنا.

(12): تسجيل أيتام (وزارة التنمية الاجتماعية) اضغط هنا.

(13): تسجيل أيتام (جمعية الوئام الخيرية) اضغط هنا.

(14): خاص بالأمهات المرضعات (شمال القطاع) اضغط هنا.

(15): تحديث بيانات التنمية الاجتماعية (مدينة غزة والشمال) اضغط هنا.

(16): فحص كابونة الوكالة (مدينة غزة) اضغط هنا.

(17): تحديث رقم الجوال في وكالة الغوث اضغط هنا.

(18): حصر أضرار المركبات (وزارة النقل والمواصلات) اضغط هنا.

(19): خدمة التسجيل للاستفادة من الغاز (جنوب القطاع) اضغط هنا.

(20): أسماء المستفيدين من الغاز (بوت تليجرام) اضغط هنا.

(21): إعلان عمل في بلدية غزة (جديد) اضغط هنا.

إقرأ أيضا: رابط مساعدات برنامج الأغذية العالمية

المصدر / فلسطين أون لاين 
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