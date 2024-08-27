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حكومة الاحتلال تعتزم تمويل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.. ماذا يحدث؟

27 اغسطس 2024 . الساعة 08:57 بتوقيت القدس
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كشفت هيئة البث "الإسرائيلية"، أن حكومة الاحتلال ستخصص تمويلًا لأول مرة لدعم اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

وقالت الهيئة، "لأول مرة، ومن خلال وزارة التراث، ستقوم الدولة بتمويل جولات إرشادية في جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف)".

وأوضح موقع "جيروزاليم بوست"، أنه سيتم تخصيص مبلغ مليوني شيكل من ميزانية مكتب وزير التراث عميحاي إلياهو".

وأشار الموقع العبري، إلى أن الوزارة تسعى إلى ترسيخ رواية الاحتلال من خلال الاقتحامات "الإرشادية" التي تستهدف عشرات آلاف اليهود والسياح الأجانب.

ونقلت "كان 11" عن الوزارة أن "الغرض من هذه الزيارات هو ترسيخ وتدعيم البلدة القديمة" في القدس المحتلة، في إشارة إلى تهويدها، حيث من المتوقع أن تبدأ هذه الجولات خلال الأسابيع القادمة.

وقالت شرطة الاحتلال، إن "الزيارات ستحصل باعتبارها جزء من الزيارات المنتظمة لمنطقة جبل الهيكل، وفقا لقواعد الزيارة المعمول بها".

وأمس الإثنين، قال بن غفير، إن سياسته هي السماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي، مشيرا إلى أن نتنياهو على علم بذلك قبل تشكيل الحكومة.

وأوضح بن غفير: "لو كان بإمكاني فعل كل ما أريده، فسوف أثبت العلم الإسرائيلي في الموقع"، في إشارة إلى باحة المسجد الأقصى. ورداً على سؤال حول ما إذا كان يمكن أن يبني كنيساً في المكان لو استطاع، أجاب الوزير اليميني "نعم، بالتأكيد".

#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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