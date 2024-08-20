"أكَلتْهم حرفيًا".. جرذان تُهاجم جنود الاحتلال في مُعسكر عسكري بالجليل الأعلى

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن جنديين استقظا مذعورين في معسكر في قاعدة "عميعاد" في الجليل المحتل بعد أن عضتهما الفئران في أنفهما وأذنيهما حتى نزفا.

وقال والد أحد جنود الوحدة العسكرية، إن الجرذان أكلت الجنود حرفيًا، وإنه أمر صادم ومخزٍ".

وتابع، "الصور التي رأيتها هذا الصباح لجنود وجوههم تنزف، تجعلني أخجل من عجز الجيش عن حماية أغلى ما لدينا، ولم أتخيل أبدًا للحظة أن ابني يمكن أن يتعرض للأذى أو أن يكون في خطر لأن الجيش لا يوفر له المساعدة، أو شروط النظافة الأساسية".

وفي وقت سابق، قال موقع والا العبري، إن الجرذان والكلاب والأمراض تعتبر تهديدًا جديًا لجنود الاحتلال في المعارك الدائرة، خاصةً في غزة.

وأشار الموقع العبري في تقرير استقصائي، إلى أن الجنود وبالتحديد الفرقة 252 أبلغوا عن انتشار كبير للفئران والجرذان التي تهاجم مواقعهم في غزة، مما يثير مخاوف من انتشار الأمراض.

وأضاف التقرير، أن بعض الجنود قالوا إنهم تعرضوا لهجوم من كلاب ضالة أثناء قيامهم بواجباتهم.

وذكر جيش الاحتلال ذكر أنه تم تطعيم الجنود ضد الأمراض قبل دخولهم غزة.