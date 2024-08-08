مستوطنون يمارسون طقوس "ذبح البقرات الحمر" أمام المسجد الأقصى

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

ظهرت مجموعة من المستوطنين الصهاينة من المتدينين في صور وهم يمارسون طقوس ذبح "البقرات الحمراء"، التي من المفترض أن تبشر ببناء الهيكل المزعوم في موقع المسجد الأقصى.

وفقًا للتقاليد اليهودية ، فإن رماد بقرة حمراء اللون تمامًا ضروري للتطهير الذي سيسمح ببناء المعبد الثالث في القدس.

وتقول الجماعات المتطرفة، إن هذا الهيكل يجب أن يبنى على الهضبة المرتفعة في البلدة القديمة في القدس المعروفة باسم جبل الهيكل، حيث يقع اليوم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ويعتقد البعض أن هذا سوف يبشر بقدوم المسيح وربما حتى نهاية العالم.

"يمارس المصلون الآن فريضة البقرة الحمراء أمام الحرم القدسي الشريف، وهو ما سيسمح بعودة الطهارة ومراعاة جميع فرائض الهيكل"، هذا ما نشره الصحفي يينون ماجال يوم الثلاثاء، مرفقا بصورة لناشطين من معهد الهيكل.





في عام 2022، وصلت خمس عجول حمراء إلى "إسرائيل" من مزرعة في تكساس، ويتم الاحتفاظ بها الآن في حديقة أثرية بجوار شيلو، وهي مستوطنة "إسرائيلية" غير قانونية تقع على أراضٍ فلسطينية من مدينة نابلس .

استورد معهد المعبد العجول لغرض استخدامها في طقوس بعد سنوات من البحث عن أبقار خالية من العيوب، بدون شعر أبيض أو أسود ضال.

ويقول دعاة السلام إن ذبحهم النهائي على جبل الزيتون سوف يسمح لليهود بالتطهير حتى يتمكنوا من أداء الشعائر والعبادة في موقع المسجد الأقصى.

وتشير دراسة أجراها أحد أساتذة جامعة بار إيلان إلى أن رماد بقرة واحدة يمكن أن يتحول إلى مياه تطهير كافية لـ 660 مليار عملية تنقية.

ويظهر الموقع التقليدي للطقوس، جبل الزيتون، في الخلفية على الجانب الآخر من المسجد الأقصى، مما يشير إلى أن التمرين تم إجراؤه داخل البلدة القديمة.

يُعتقد أن الموقع يضم معبدين يهوديين قديمين. ويُسمح لليهود بالصلاة عند الحائط الغربي، الذي يمتد على طول أحد جانبي التل ويُعتبر الجزء المتبقي الأخير من الهيكل اليهودي الثاني الذي دمره الرومان في عام 70 ميلادي.

كانت القيود المفروضة على دخول غير المسلمين إلى المسجد قائمة منذ إنشاء الوضع الراهن العثماني الذي يخصص الأماكن المقدسة في القدس للطوائف التابعة لها في عام 1757.

كما حظرت الحاخامية الكبرى في القدس، منذ عام 1921، على اليهود دخول الحرم الشريف. وقررت أن اليهود ممنوعون من دخول الموقع ما لم يكونوا "طاهرين طقوسياً"، وهو أمر مستحيل بدون رماد بقرة حمراء.

على مدى القرن الماضي، دعت الجماعات الصهيونية الدينية - بما في ذلك معهد الهيكل - إلى عودة الصلاة اليهودية في الأقصى، حتى أن البعض دعا إلى هدم المسجد وإعادة بناء الهيكل.