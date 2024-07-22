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بالفيديو لاعب برشلونة السابق يدعم فلسطين ويستعرض قميص "الفدائي"

22 يوليو 2024 . الساعة 08:33 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

واصل أحد نجوم نادي برشلونة السابقين، التعبير عن دعم القضية الفلسطينية، في ظل حرب الإبادة، التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي.

وظهر لاعب كرة القدم الاسباني هيكتور بيليرين (29 عاماً)، في مقطع فيديو وهو يستعرض قميص منتخب فلسطين، والذي زيّنه العلم والكوفية الفلسطينية، وردد: "تحيا فلسطين حرة". 


ونال تصرف نجم برشلونة وأرسنال ومنتخب إسبانيا السابق، إشادة واسعة من الجماهير الرياضية العربية عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ولم يكن هذا الموقف الأول الذي يعبر فيه بيليرين عن دعم ومساندة القضية الفلسطينية خلال السنوات الماضية.

وعقب بدء العدوان الصهيوني على غزة، نشر اللاعب الاسباني على خاصية "ستوري" في حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، رسالة جاء فيها: "فلسطين يجب أن تكون حرة".

كما انتقد في وقت سابق ازدواجية المعايير فيما يتعلق بالموقف الدولي من الحرب الروسية الأوكرانية، وما يجري في فلسطين من عدوان مستمر منذ عقود.

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#الحرب على غزة #نادي برشلونة #طوفان الأقصى

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