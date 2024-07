غزة - فلسطين أون لاين

واصل أحد نجوم نادي برشلونة السابقين، التعبير عن دعم القضية الفلسطينية، في ظل حرب الإبادة، التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي.

وظهر لاعب كرة القدم الاسباني هيكتور بيليرين (29 عاماً)، في مقطع فيديو وهو يستعرض قميص منتخب فلسطين، والذي زيّنه العلم والكوفية الفلسطينية، وردد: "تحيا فلسطين حرة".

EX ARSENAL PLAYER HECTOR BELLERIN GET A PALESTINE JERSEY AND STANDS IN SOLIDARITY WITH THEM pic.twitter.com/x0tdYzJnkH