انتهاكات متصاعدة.. الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات ومُداهمات في الضّفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق المدينة، وأزالت جرافات الاحتلال سواتر صخرية وضعها المقاومون على مدخل المخيم.

واندلعت اشتباكات مسلحة أطلق خلالها المقاومون أعيرة نارية وألقوا عبوات ناسفة تجاه مركبات قوات الاحتلال.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غربي المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت الشابين بهاء حبوب وأحمد عزات.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله.

كما اقتحمت القوات الصهيونية جبل الطويل بمدينة البيرة دون أن يبلغ عن اعتقالات.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قفين شمال طولكرم، وسط إطلاق رصاص تجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة امرأه (٤٩ عاماً) جراء إصابتها بشظايا رصاص حي في القدم.