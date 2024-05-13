بالأرقام.. خسائر ثقيلة يتكبّدها جيش الاحتلال بـ "كمائن" المقاومة النوعيّة بغزّة

غزة/ فلسطين أون لاين

منذ بدء المعارك الضارية في محاور حي الزيتون ومخيم جباليا في مدينة غزّة وشمالها، ورفح جنوبي قطاع غزة، ويتكبّد جيش الاحتلال خسائر ثقيلة ، في كمائن المقاومة المركبة والعمليات النوعيّة.

وفي أحدث الأرقام، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن جنديان من وحدة "يهلوم" أصيبا بجروح خطيرة في معركة جرت جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن عاملًا في إحدى شركات المقاولات التابعة لوزارة جيش الاحتلال كان في مهمة في المنطقة بجروح خطيرة، كما أصيب عاملان آخران كانا في عملية في المنطقة بجروح طفيفة جنوب قطاع غزة.

وأصيب جندي في كتيبة روتم، لواء جفعاتي، الليلة الماضية ، بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى ذلك، أصيب أمس السبت جنديان من الكتيبة 51، لواء جولاني، بجروح خطيرة نتيجة حادث عملياتي في منطقة حدود غزة، بالقرب من نير عام.

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 19 جنديًا بنيران المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وقال الجيش في تصريح نشره على موقعه الإلكتروني إن 19 جنديًا إسرائيليا أصيبوا بجروح، بينهم 14 في المعارك البرية في قطاع غزة.

في غضون ذلك، نقلت القناة "12" العبرية عن إصابة 4 جنود بعد سقوط صاروخ مضاد للدروع في ثكنة "يفتاح" قرب الحدود مع لبنان.

وكان جيش الاحتلال، قد أعلن أمس عن إصابة 50 من جنوده وضباطه، في المعارك الدائرة في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة نائب قائد وحدة مراقبة المنظومة الأمنية بجيش الاحتلال في المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في عدة محاور بقطاع غزّة.

وذكر الإعلام العبري أن نائب قائد وحدة مراقبة المنظومة الأمنية بجيش الاحتلال يوغيف بار شيشت أصيب بجروح متوسطة الجمعة في حي الزيتون بمدينة غزة.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت أنها خاضت اشتباكات ضارية مع جيش الاحتلال في حي الزيتون الجمعة الماضية، وأوقعت عددًا من جنوده بين قتيل وجريح.

وأمس السبت، نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لاستهداف قوات الاحتلال بقذائف الهاون وإخلاء الطائرات المروحية الإسرائيلية للقتلى والجرحى إثر المعارك جنوب حي الزيتون يوم الجمعة.

ففي الفيديو الأول الذي نشرته على تطبيق تليغرام، قالت القسام إن "مقاتليها دكوا قوات العدو المتوغلة بقذائف الهاون وإخلاء الطيران المروحي القتلى والجرحى إثر المعارك جنوب حي الزيتون بمدينة غزة".

*🔵 #فيديو | دك كتائب القسام لقوات العدو المتوغلة بقذائف الهاون، وإخلاء طيران العدو المروحي للقتلى والجرحى إثر المعارك جنوب حي الزيتون بمدينة #غزة*#طوفان_الاقصى #لستم_وحدكم #رفح_الان pic.twitter.com/iOM3ICxtjp — حسين طايفان (@taufin1233) May 11, 2024

وفي مقطع فيديو، بثت القسام رسالة للاحتلال بعنوان: مستمرون في قطف رؤوس ضباطكم المجرمين

#كتائب_القسام تنشر فيديو بعنوان "مستمرون في قطف رؤوس ضباطكم المجرمين" pic.twitter.com/efc0ZkSkqV — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) May 11, 2024

وحتى اليوم، اعترف الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي بمقتل (620) ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من بينهم (268) ضابطًا وجنديًا في المعارك البرية داخل غزة.

تصاعد حصيلة القتلى والجرحى

وارتفعت حصيلة إصابات جيش الاحتلال، التي أقر بها حتى الآن، منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 3415 مصابًا في صفوف الضباط والجنود.

فيما ارتفعت حصيلة المصابين، منذ بدء العدوان البري على قطاع غزة، إلى 1660 مصابا.

وقتل حتى الآن 620 ضابطًا وجنديًا، وفق ما يزعمه الاحتلال منذ عملية "طوفان الأقصى"، في حين بلغت حصيلة القتلى منذ العدوان البري، 272 ضابطا، لكن المقاومة الفلسطينية أكّدت أن "العدد أكثر من ذلك بكثير، وأن جيش الاحتلال يتعمد إخفاء عدد قتلاه".

ولليوم 220 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.