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القسام تنقذ أسيرًا إسرائيليًا من الانتحار.. وتوجه رسالة جديدة لحكومة الاحتلال

10 مايو 2024 . الساعة 17:08 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، عن محاولة أحد أسرى الاحتلال الانتحار في مكان أسره.

وقالت القسام، في تصريح مقتضب، "أنقذنا قبل أيام في اللحظات الأخيرة أحد أسرى العدو إثر محاولته الانتحار في مكان أسره".

وحملت الكتائب، "العدو ونتنياهو شخصيًا المسؤولية الكاملة عن تدهور الصحة البدنية والنفسية لدى بعض أسرى العدو".

ومن حين لآخر، تبث القسام تسجيلات لبعض الأسرى الإسرائيليين يطالبون حكومتهم بالعمل على إطلاقهم ويؤكدون خوفهم من الموت جراء القصف الإسرائيلي.

ونشرت كتائب القسام عبر حسابها الرسمي رسالة لحكومة الاحتلال وعائلات الأسرى الإسرائيليين.

وقبل أيامٍ، أعلن المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الثلاثاء، عن  وفاة الأسيرة الصهيونية "جودي فانشتاين" 70 عاماً، متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها مع أسير آخر بعد قصف الاحتلال المكان الذي كانا يحتجزان فيه قبل شهر.

وأوضح أبو عبيدة، في تصريح مقتضب، أن الأسيرة المذكورة لقيت مصرعها لاحقاً لعدم تلقيها الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة.

والجدير ذكره، وفقًا لبيان القسام، أن القتيلة أصيبت بجراح بالغة في السابع من أكتوبر وتلقت العلاج في مستشفيات القطاع وبعد تعافيها أعيدت لمكان الاحتجاز.

ونشرت كتائب القسام  فيديو مخاطبًا عائلات الأسرى والمحتجزين: "تدمير جيشكم للمستشفيات وإخراجها عن الخدمة هو ما تسبب بمعاناة ومقتل أسراكم وهذا ما يعانيه شعبنا.. الوقت ينفد وحكومتكم تكذب".

#غزة #القسام #طوفان الأقصى

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