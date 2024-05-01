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أطلقوا عليه اسم "هند".. الطلبة المتضامنون يقتحمون مبنىً تاريخيًا ويضعون 3 شروط لإنهاء اعتصامهم

01 مايو 2024 . الساعة 09:36 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

يبدو أنّ "طوفان الجامعات الأمريكية" قد أبصر الحقائق بصورة واسعة، لينتقل من مرحلة التظاهر والاعتصام إلى مرحلة الدفاع عن المطالب و"المبادئ"، فحرب الاحتلال الصهيوني المدعوم أمريكيًا على غزة، غيّرت الكثير من المفاهيم التي وُلد عليها المجتمع الأمريكي.

فمنذ أكثر من أسبوع يواصل الطلبة في الجامعات الأمريكية عامةً، وجامعة كولومبيا في نيويورك خاصةً اعتصامهم التّضامني مع القضية الفلسطينية، والمندد بحرب الإبادة الجماعية على غزة، والمتواصلة منذ 208 يوم على التوالي.

وتصاعدت التوترات أمس الإثنين، في جامعة كولومبيا بين المتظاهرين الداعمين للقضية الفلسطينية وإدارة الجامعة، بعد رفض طلاب إخلاء الخيم حيث يحتجون، على الرغم من إنذارهم وتهديدهم بالفصل من الجامعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة فيديوهات تُظهر اقتحام عشرات الطلبة المتظاهرين لمبنى هاميلتون التاريخي في جامعة كولومبيا، رافعين أعلامًا  فلسطينية، ولافتات بينها لافتة "انتفاضة".

كما وضع الطلبة الحواجز أمام المبنى، الذي يعد أحد المباني التي تمت السيطرة عليها خلال الاحتجاجات المناهضة لحرب فيتنام عام 1968، وأطلقوا عليه اسم هند تكريمًا للطفلة الفلسطينية التي قتلها الاحتلال مع عائلتها في سيارتهم بغزة.

وأعلن الطلبة المتظاهرون أن الاعتصام بمبنى هاميلتون التاريخي لن ينتهي دون تحقيق 3 مطالب: سحب الاستثمارات مع الشركات الداعمة للاحتلال، والشفافية المالية، والعفو عن الطلبة الذين تم إيقافهم بسبب الاحتجاجات.

ومن جهتها، قالت إدارة جامعة كولومبيا، إنها بدأت فعليًا بفصل بعض الطلاب، كجزء مما وصفته "الجهود لضمان سلامة الحرم الجامعي".

وطالبت الطلاب والأساتذة المعتصمين بإخلاء مبنى هاميلتون التاريخي الذي يضم كلية الصحافة بسبب "مخاوف تتعلق بالسلامة".

ويشار إلى أن رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، أعلنت في بيان عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، فشل المفاوضات مع المعتصمين لإنهاء حراكهم.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #جامعة كولومبيا #الحراك الطلابي #اعتصامات الطلبة #الانتفاضة الطلابية

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