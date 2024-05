أطلقوا عليه اسم "هند".. الطلبة المتضامنون يقتحمون مبنىً تاريخيًا ويضعون 3 شروط لإنهاء اعتصامهم

غزة - فلسطين أون لاين

يبدو أنّ "طوفان الجامعات الأمريكية" قد أبصر الحقائق بصورة واسعة، لينتقل من مرحلة التظاهر والاعتصام إلى مرحلة الدفاع عن المطالب و"المبادئ"، فحرب الاحتلال الصهيوني المدعوم أمريكيًا على غزة، غيّرت الكثير من المفاهيم التي وُلد عليها المجتمع الأمريكي.

فمنذ أكثر من أسبوع يواصل الطلبة في الجامعات الأمريكية عامةً، وجامعة كولومبيا في نيويورك خاصةً اعتصامهم التّضامني مع القضية الفلسطينية، والمندد بحرب الإبادة الجماعية على غزة، والمتواصلة منذ 208 يوم على التوالي.

وتصاعدت التوترات أمس الإثنين، في جامعة كولومبيا بين المتظاهرين الداعمين للقضية الفلسطينية وإدارة الجامعة، بعد رفض طلاب إخلاء الخيم حيث يحتجون، على الرغم من إنذارهم وتهديدهم بالفصل من الجامعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة فيديوهات تُظهر اقتحام عشرات الطلبة المتظاهرين لمبنى هاميلتون التاريخي في جامعة كولومبيا، رافعين أعلامًا فلسطينية، ولافتات بينها لافتة "انتفاضة".

كما وضع الطلبة الحواجز أمام المبنى، الذي يعد أحد المباني التي تمت السيطرة عليها خلال الاحتجاجات المناهضة لحرب فيتنام عام 1968، وأطلقوا عليه اسم هند تكريمًا للطفلة الفلسطينية التي قتلها الاحتلال مع عائلتها في سيارتهم بغزة.

Taking over Hamilton Hall as done in 1968, Columbia students unfurl a banner that reads "Hind's Hall," in reference to Hind Rajab, a six-year-old girl killed by Israeli forces. Hundreds of students cheer as the banner is revealed, erupting into chants to "Free Palestine." pic.twitter.com/Oi8WgdZmqf

وأعلن الطلبة المتظاهرون أن الاعتصام بمبنى هاميلتون التاريخي لن ينتهي دون تحقيق 3 مطالب: سحب الاستثمارات مع الشركات الداعمة للاحتلال، والشفافية المالية، والعفو عن الطلبة الذين تم إيقافهم بسبب الاحتجاجات.

COLUMBIA UNIVERSITY: Students have taken over Hamilton Hall.



This escalation is in line with uprisings in 1968, 1985 and 1996, which Columbia repressed then and celebrates today.



All power to students putting their bodies and livelihoods on the line to stand against genocide. pic.twitter.com/YstaG9l9iZ