في معارك ضارية.. "القسام" تعلن استهداف 7 آليات وقوة "إسرائيلية" قرب مجمع الشفاء بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الثلاثاء، استهداف آليات للاحتلال وقوة "إسرائيلية" وإيقاع جنودها بين قتيل وجريح في محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري مقتضب، "تمكّن مجاهدونا من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال بقذيفة "TBG" وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، ، منذ صباح اليوم، استهداف 7 آليات عسكرية إسرائيلية في محيط مجمع الشفاء.

وقالت القسام، في بيانيين منفصليين، إنها استهدفت 7 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة

وأمس الإثنين، أعلنت القسام، أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة بالقرب من مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وقالت الكتائب، في بيان مقتضب، "منذ فجر اليوم الإثنين كتائب القسام تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة بالقرب من مستشفى الشفاء بمدينة غزة وتستهدف عددًا من الآليات الصهيونية موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم".

مقتل قائد كتيبة بمحيط مجمع الشفاء جرّاء معارك مع المقاومة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد في غرفة عمليات اللواء 401 خلال معارك في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

وقال جيش الاحتلال، إن القائد الذي قُتل هو ضابط احتياط (51 عامًا) في غرفة العمليات المتقدمة التابعة للواء 401.

فيما ذكرت القناة 12 العبرية، أن قائد الكتيبة قتل خلال معارك مع المقاومين في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وبذلك يرتفع عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا في العملية، منذ اقتحام المستشفى فجر الإثنين، إلى اثنين.

والإثنين، قال مصدر عسكري للصحفيين إن الرقيب ماتان فينوجرادوف (20 عامًا)، وهو جندي في الكتيبة 932، لقي حتفه "خلال العملية العسكرية الإسرائيلية التي شنها الجيش في مستشفى الشفاء بمدينة غزة".

وبذلك يرتفع عدد القتلى من الضباط والجنود الإسرائيليين إلى 594 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وأصيب 8 عسكريين إسرائيليين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لما أعلنه الجيش.

وهاجم جيش الاحتلال، فجر الإثنين، مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وحاصرت القوات (الإسرائيلية) مئات النازحين والمرضى والطواقم الطبية والصحافيين داخل مجمع الشفاء، في وقت شرعت أعداد كبيرة من العائلات بالنزوح من المجمع الطبي، وذلك هربًا من نيران الجيش الإسرائيلي.

وأكدت وزارة الصحة في غزة سقوط عدد من الشهداء والجرحى داخل مجمع الشفاء في غزة، فيما تعجز الطواقم الطبية على إنقاذ المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف القوات الإسرائيلية كل من يقترب من النوافذ.

واغتال جيش الاحتلال خلال هجومه على مجمع الشفاء مسؤول العمليات المركزية للشرطة في غزة العميد فائق المبحوح، الذي قال المكتب الإعلامي الحكومي إنه كان مسؤولا عن التنسيق مع العشائر ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لإدخال وتأمين المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع.

وكان جيش الاحتلال قد نفذ هجوما واسعا على مجمع الشفاء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعدما أطلق ادعاءات بوجود مركز قيادة لحماس تحت المجمع، وتبين أنها غير صحيحة.

وتشن "إسرائيل" عدوانًا وحشيًا على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء، وسط تحذيرات منظمات دولية من المجاعة -ولا سيما في شمال القطاع- جراء تقييد الاحتلال دخول المساعدات.