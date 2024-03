مقررة أممية: "إسرائيل" تجتث شعبًا من جذوره

غزة - فلسطين أون لاين

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، إن إسرائيل "تجتث شعبًا من جذوره"؛ وذلك في منشور عبر حسابها على منصة "إكس" اليوم الأربعاء.

وجاء ذلك تعليقًا على منشور للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني.

وقال لازاريني في منشوره بالأمس، إن عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر أكبر من عدد الأطفال القتلى في حروب العالم خلال 4 سنوات.

وأشارت ألبانيز إلى أن "هذه المجزرة بحق الأطفال في غضون 5 أشهر وقعت في منطقة بمساحة مدينة فلاديلفيا الأميركية".

وشارك لازاريني في منشوره رسمًا بيانيًا تم إعداده بناءً على بيانات الأمم المتحدة ووزارة الصحة في غزة، يظهر عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة في الفترة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 29 شباط/ فبراير وعدد الأطفال الذين قُتلوا في الحروب في السنوات الأربع الماضية.

وقال، إن عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبر نتيجة الحرب الإسرائيلية المتواصلة، يفوق إجمالي عدد الأطفال الذين قُتلوا في حروب العالم خلال 4 سنوات ماضية

وأظهر الرسم البياني أن عدد الأطفال الذين قتلوا في الحروب خلال السنوات الأربع الماضية بالعالم بلغ 12 ألفًا و193، بينما بلغ عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة أكثر من 12 ألفًا و300 طفل.

ووصف لازاريني الإحصائيات المتعلقة بالأطفال الذين استهدفتهم "إسرائيل" في غزة بـ"الصادمة".

