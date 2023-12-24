"واشنطن بوست": مستوى الدمار في غزة ليس له مثيل خلال القرن 21

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن "مستوى الدمار الذي أصاب قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي ليس له مثيل في أي حرب نشبت خلال القرن 21."

وحللت الصحيفة، صورا للأقمار الصناعية إضافة إلى بيانات الغارات الجوية وتقييمات الأمم المتحدة للأضرار، وأجرت مقابلات مع أكثر من 20 فردا من موظفي الإغاثة ومقدمي الرعاية الصحية وخبراء الذخائر والحروب الجوية، الذين اتفقوا على أن "هذه الحرب هي الأكبر خلال القرن الجاري"، وفقا لما ذكرت /واشنطن بوست/.

وبحسب الصحيفة، فإن "الأدلة تظهر أن إسرائيل نفذت حربها في غزة بوتيرة ومستوى عال من الدمار، من المرجح أن يتجاوز جميع الصراعات الحديثة".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "إسرائيل دمرت عددا هائلا من المباني السكنية في مدة قياسية لم تتجاوز 3 أشهر".

ووفقا للصحيفة، فإن "الدمار الذي أصاب غزة خلال الأشهر الثلاث الماضية، فاق الدمار الذي أصاب حلب في الفترة الممتدة ما بين عامي 2013 و 2016، وكذلك الحملة التي قادتها الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم (داعش) في الموصل بالعراق والرقة بسوريا عام 2017".

كما "كشفت صور الأقمار الصناعية، عشرات الحفر بالقرب من 17 مشفى من أصل 28 شمال غزة"، وفقا للصحيفة التي أكدت أن "عددا من الصور يظهر أن 10 حفر تشير إلى استخدام قنابل تزن ألفي رطل".

المصدر / وكالات