عائلة "زقدح" تتهم السلطة بقتل ابنها بشكل متعمّد وتطالب بمحاسبة الجناة

اتهمت عائلة الشهيد عبد القادر زقدح، أجهزة السلطة بقتل ابنها بشكل متعمّد، خلال الأحداث التي وقعت في طولكرم اليوم الأربعاء.

وقال عم الشهيد زقدح، إن الأجهزة الأمنية قامت بإطلاق النار بشكل مباشر ومتعمّد، صوب المواطنين الذين كانوا يتواجدون في أثناء الحدث، ما أدَّى لمقتل ابن شقيقه.

واستنكرت قوى وفصائل فلسطينية ومؤسسات حقوقية وأهلية، إقدام أجهزة السلطة على قتل الشاب "زقدح"، وحمَّلوا السلطة المسؤولية الكاملة عن جريمة القتل.

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إدانات واسعة لجريمة قتل أمن السلطة للشاب "زقدح" بطولكرم



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كما واستنكرت حركة حماس بشدَّة الجريمة التي ارتكبتها أجهزة السلطة في طولكرم، والتي تسبَّبت بمقتل الشهيد الشاب عبد القادر نضال زقدح (25 عاماً)، وإصابة عدد من المواطنين، بينهم والد الشهيد رمزي العارضة.

وشدَّدت حماس على أن ما جرى يمثل جريمة خطيرة على الأمن والسلم الأهلي في الضفة الغربية، ويعكس المستوى الخطير الذي انحدر له التيار المتنفذ في السلطة.

المصدر / فلسطين أون لاين