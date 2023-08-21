21 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 21 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1915 إيطاليا تعلن الحرب على الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى.
- 1969 اليهودي الأسترالي "مايكل روهان" يقدم على إحراق المسجد الأقصى المبارك ما أدى إلى أضرار هائلة من ضمنها إحراق منبر صلاح الدين، والاحتلال يزعم أن الفاعل مختل عقليًا.
- 1982 خروج القوات الفلسطينية من بيروت من طريق البحر، تحت إشراف قوات متعددة الجنسيات بعد حصار دام 88 يومًا.
- 1995 مقتل 5 إسرائيليين وجرح أكثر من 100 آخرين في عملية استشهادية نفذتها كتائب القسام داخل حافلة ركاب في مدينة القدس المحتلة.
- 2003 جيش الاحتلال يغتال عضو القيادة السياسية في حركة حماس المهندس إسماعيل أبو شنب و2 من مرافقيه في استهداف مروحيات إسرائيلية بعدة صواريخ سيارة كانت تقلهم في مدينة غزة.
- 2013 هجوم بالسلاح الكيميائي في سوريا على عدد من بلدات الغوطة الشرقية أدى إلى مقتل واختناق العديد من الأشخاص.
- 2017 كُسوف شمسي كُلّي يحدث فوق الولايات الأمريكية المتجاورة لأول مرة منذ عام 1918.
المصدر / فلسطين أون لاين