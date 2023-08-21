21 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 21 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1915 إيطاليا تعلن الحرب على الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى.

إيطاليا تعلن الحرب على الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى. 1969 اليهودي الأسترالي "مايكل روهان" يقدم على إحراق المسجد الأقصى المبارك ما أدى إلى أضرار هائلة من ضمنها إحراق منبر صلاح الدين، والاحتلال يزعم أن الفاعل مختل عقليًا.

اليهودي الأسترالي "مايكل روهان" يقدم على إحراق المسجد الأقصى المبارك ما أدى إلى أضرار هائلة من ضمنها إحراق منبر صلاح الدين، والاحتلال يزعم أن الفاعل مختل عقليًا. 1982 خروج القوات الفلسطينية من بيروت من طريق البحر، تحت إشراف قوات متعددة الجنسيات بعد حصار دام 88 يومًا.

خروج القوات الفلسطينية من بيروت من طريق البحر، تحت إشراف قوات متعددة الجنسيات بعد حصار دام 88 يومًا. 1995 مقتل 5 إسرائيليين وجرح أكثر من 100 آخرين في عملية استشهادية نفذتها كتائب القسام داخل حافلة ركاب في مدينة القدس المحتلة.

مقتل 5 إسرائيليين وجرح أكثر من 100 آخرين في عملية استشهادية نفذتها كتائب القسام داخل حافلة ركاب في مدينة القدس المحتلة. 2003 جيش الاحتلال يغتال عضو القيادة السياسية في حركة حماس المهندس إسماعيل أبو شنب و2 من مرافقيه في استهداف مروحيات إسرائيلية بعدة صواريخ سيارة كانت تقلهم في مدينة غزة.

جيش الاحتلال يغتال عضو القيادة السياسية في حركة حماس المهندس إسماعيل أبو شنب و2 من مرافقيه في استهداف مروحيات إسرائيلية بعدة صواريخ سيارة كانت تقلهم في مدينة غزة. 2013 هجوم بالسلاح الكيميائي في سوريا على عدد من بلدات الغوطة الشرقية أدى إلى مقتل واختناق العديد من الأشخاص.

هجوم بالسلاح الكيميائي في سوريا على عدد من بلدات الغوطة الشرقية أدى إلى مقتل واختناق العديد من الأشخاص. 2017 كُسوف شمسي كُلّي يحدث فوق الولايات الأمريكية المتجاورة لأول مرة منذ عام 1918.

المصدر / فلسطين أون لاين