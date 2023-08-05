قوات الاحتلال تنصب حواجز عسكرية جنوب جنين وتعتقل شابًّا من الخليل

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، اعتداءاتها في مناطق متفرّقة بالضفة الغربية، ونصبت حواجز عسكرية جنوب جنين، تزامناً مع اعتقال شاب من الخليل.

وكثَّفت قوات الاحتلال من وجودها العسكري جنوب جنين، ونصبت حاجزاً عسكريّاً عند دوار عرابة، ومدخل يعبد، وآخر بين بلدتي مسلية وقباطية، وفي منطقة الجربة بالقرب من قباطية.

ونصبت قوات الاحتلال كمائن بين كروم الزيتون، وأوقفت مركبات المواطنين وقامت بتفتيشها جنوب جنين، ودقَّقت في بطاقات الفلسطينيين الشخصية.

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وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال شابّاً من مخيم العروب شمال الخليل، وذلك بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الشاب آدم هشام طافش بمخيم العروب، قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى مراكز الاعتقال.

يُشار إلى أن المستوطنين واصلوا جرائمهم بحق الفلسطينيين، وقتلوا أمس الشاب قصي جمال معطان (19 عاماً)، خلال هجوم نفذوه على قرية برقة شرق رام الله.

وارتقى معطان شهيداً بنيران المستوطنين، بعد اقتحامهم مناطق عدَّة في النواحي الغربية والشمالية الغربية من برقة، بحماية قوات من جيش الاحتلال.

وهبَّ أهالي القرية للدفاع عن أرضهم، ما أدَّى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبَّان وقوات الاحتلال، وأحرق المستوطنون سيارتين، وحاولوا الاستيلاء على أراضي في القرية لإقامة "مستوطنة رعوية".

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بدورها، دعت حركة حماس إلى النفير والعمل بكل الأشكال النضالية لردع المستوطنين وصدِّ عدوانهم، وقطع كل الطرق الالتفافية التي يستخدمونها في العدوان على أهلنا وأرضنا ومقدَّساتنا.

وزفَّت الحركة الشهيد البطل قصي جمال معطان (19 عاماً)، والذي ارتقى أمس بنيران عصابات المستوطنين، في قرية برقة شرق مدينة رام الله.

وشدَّت على يد المقاومين والثوار الذين يدافعون عن كرامة شعبنا في وجه عصابات الإجرام الصهيونية، داعية كل من يحمل السلاح للانتصار لدماء الشهداء والأطفال الأبرياء من أبناء شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين