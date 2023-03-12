قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن ومناطق في الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عدة مدن في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية جنوب غربي مدينة جنين بعدة جيبات عسكرية.

وفي محافظة الخليل، أشارت مصادر محلية، إلى اقتحام قوات الاحتلال بعدد من الجيبات العسكرية خربة قلقس بمدينة الخليل.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الحاج نعيم أبو تركي أثناء اقتحامها للمدينة، ونقلته إلى التحقيق.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين في محافظة رام الله، وبينت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام السيل للدموع صوب منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع مصابين.

كما أكدت المصادر أن قناصة الاحتلال اعتلت أسطح المنازل عند مدخل بلدة قباطية جنوب غرب جنين.

وشهدت الآونة الأخيرة زيادةً ملحوظةً فيما يتعلق بالاعتداءات والانتهاكات والاعتقالات في صفوف المواطنين وممتلكاتهم، تنفيذًا لتعليمات ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير".

وتعمْ مُدن وقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حالةً من الغضب الشعبي والتوتر الملحوظ، رفضًا واستنكارًا لاعتداءات قوات الاحتلال وقُطعان المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين