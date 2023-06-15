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قاسم: لا نثق بتحقيقات الاحتلال وسيدفع ثمن جرائمه بحق شعبنا

15 يونيو 2023 . الساعة 19:26 بتوقيت القدس
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قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهتاره بكل القوانين والأعراف الإنسانية بإعلانه إغلاق التحقيق في جريمة جيشه في التنكيل وإعدام الشهيد المسن عمر أسعد، وإغلاق التحقيق في قتل الطفل محمد التميمي.

وأوضح قاسم في تصريح اليوم الخميس، أننا لا نثق بالتحقيقات التي يجريها جيش الاحتلال المجرم والذي يهدف منها للتهرب من المحاكم الدولية.

وبين أن هذا الإجراء الشكلي يرفضه الاحتلال ما يكشف عمق الاستهانة بالمنظومة العالمية ومواقف المنظمات الدولية والحقوقية، والسير بشكل ثابت على خطى السياسة النازية، وتطبيق كل أساليب العنصرية البشعة ضد شعبنا الفلسطيني.

وأكد أن الاحتلال سيدفع ثمن كل جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني، وستطبق عليه العدالة الكاملة بطرده عن كل أرضنا الفلسطينية وتفكيك نظامه العنصري البغيض.

وشدد الناطق باسم حركة حماس على أن كل هذه الجرائم الاحتلال وتخلي المنظومة الدولية عن واجباتها لن توقف نضال شعبنا المشروع ضد الاحتلال الصهيوني الذي سيتواصل حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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