"ليسوا عبيدا".. غضب لحجز موظفي شركة تكنولوجيا بالهند أثناء الدوام وغلق الأبواب بالسلاسل

أثار مقطع مصور لإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات بالهند غضبا واسعا بين المدونين، إذ أظهر أحد موظفي الأمن وهو يغلق الباب الرئيسي للشركة بالأقفال والسلاسل لمنع خروج الموظفين أثناء وقت العمل، بناء على تعليمات من إدارة الشركة.

Indian edtech founders are now literally locking in their employees.



Get the hell out of this country.



Nowhere else would anyone dare to pull off something like this. pic.twitter.com/zTFuN6vDCm