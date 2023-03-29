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بالفيديو... جماهير سويسرا تستفز منتخب الاحتلال بـ100 علم فلسطيني

29 مارس 2023 . الساعة 23:25 بتوقيت القدس
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بالفيديو... جماهير سويسرا تستفز منتخب الاحتلال بـ100 علم فلسطيني

رفع مشجعون سويسريون متضامنون العشرات من الأعلام الفلسطينية خلال مباراة منتخب بلادهم ضد "إسرائيل" ، في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا لكرة القدم (يورو 2024).

وحققت سويسرا فوزها الثاني في التصفيات ، ودكَّت ، مرمى إسرائيل "ثلاث مرات ، في المباراة التي جرت على ملعب جنيف ، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة التاسعة من تصفيات اليورو.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الصور ومقاطع الفيديو لجماهير ترفع العلم الفلسطيني وبعض اللافتات المنددة بالاحتلال وسياسته العنصرية ، على مدرجات ملعب جنيف.

وأظهر مقطع الفيديو الخاصة بجهاز الفيديو الخاص بالإعلام ، صور الجماهير السويسرية وهي ترفع العلم الفلسطيني.

وعلّق الحساب على الصور بالقول: "رائع ، خلال مباراة سويسرا و "إسرائيل" في تصفيات يورو 2024 ، دعم مذهل مقاطعات ، وضد النظام العنصري الإسرائيلي".

كما شارك حساب BDS Schweiz - Suisse ، التابع للحملة السويسرية للمقاطعة وسحب واقع وفرض العقوبات (BDS) لدعم المجتمع المدني الفلسطيني ، حتى نهاية الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري ، عبر حسابه على تويتر ، صورة الجماهير.

وكتب عليها: "التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد نظام الفصل العنصري ، الليلة ، داخل ملعب جنيف ، من سويسرا وإسرائيل!".

 

تويتر تويتر
#سويسرا #أعلام فلسطين #مقاطعة اسرائيل #حركة المقاطعة BDS #مباراة سويسرا واسرائيل

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