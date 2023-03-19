الاحتلال يبعد مرابطة مقدسيّة عن الأقصى لمدّة أسبوع

أبعدت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، مرابطة مقدسيّة عن المسجد الأقصى المبارك، لمدَّة أسبوع.

وأفادت مصادر محلية بأن محكمة الاحتلال أبعدت المقدسيّة فاطمة خضر (66 عامًا)، عن المسجد الأقصى المبارك لمدّة أسبوع، قابل للتمديد، وذلك بعد استدعائها للتحقيق صباح اليوم.

يُذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد أبعدت المرابطة عايدة الصيداوي، أمس، عن المسجد الأقصى لمدَّة أسبوع قابل للتجديد، ضمن سلسلة من الاعتقالات الاحترازية التي تنفذها حكومة الاحتلال قبيل شهر رمضان المبارك.

وكانت شرطة الاحتلال سلّمت مساء الأربعاء، المرابطة خديجة خويص، قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدَّة أسبوع قابل للتجديد.

وشهد شهر كانون الثاني/يناير الماضي، إصدار سلطات الاحتلال 18 قرارًا بالإبعاد، عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، منها ستة قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى.