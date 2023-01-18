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بالفيديو مقتل وزير الداخلية الأوكراني ومسؤولين كبار جراء تحطم مروحية

18 يناير 2023 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
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مقتل وزير الداخلية الأوكراني ومسؤولين كبار جراء تحطم مروحية

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل وزير الداخلية وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة جراء تحطم مروحية في ضواحي العاصمة كييف.

كما وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 18 شخصًا جراء تحطم المروحية.

وذكر مسؤولون أوكرانيون أنّ بين القتلى طفلين، إذ تحطمت المروحية بالقرب من روضة أطفال ومبنى سكني في منطقة بروفاري على أطراف العاصمة.

وقال المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية إنّ المروحية كانت مخصصة لخدمة الطوارئ الحكومية.

المصدر / وكالات
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