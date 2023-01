مقتل وزير الداخلية الأوكراني ومسؤولين كبار جراء تحطم مروحية

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل وزير الداخلية وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة جراء تحطم مروحية في ضواحي العاصمة كييف.

كما وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 18 شخصًا جراء تحطم المروحية.

وذكر مسؤولون أوكرانيون أنّ بين القتلى طفلين، إذ تحطمت المروحية بالقرب من روضة أطفال ومبنى سكني في منطقة بروفاري على أطراف العاصمة.

وقال المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية إنّ المروحية كانت مخصصة لخدمة الطوارئ الحكومية.

As a result of a helicopter crash in Brovary Minister and Deputy Minister of Internal Affairs of Ukraine died. Emergency Service helicopter crashed at local kindergarten. 16 dead, two of them children. Terrible tragedy. pic.twitter.com/KiKR5ItDoI