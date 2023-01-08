فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يستهدف مراكب الصيادين ببحر غزة

عائلة المعتقل اشتية تحذّر من تدهور حالته الصحية في سجون السلطة

تغيُّر الأنماط الزراعية ومصائد الأمطار والتعويض متطلبات لتوسع الإنتاج الزراعي بغزة

"إعلام الأسرى": نقل أسرى قسم 3 في سجن هداريم لنفحة

المتطرف بن غفير يوعز بفتح تحقيق في تسريب كتاب للأسير حسن سلامة

الشجاعية x شباب الزوايدة.. سعي لفوز جديد وانتصار أول

ابن غفير وصب الزيت على النار

المسارات الفلسطينية المتوقعة سنة 2023 (2)

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

حكومة نتنياهو وميزان المقاومة.. سيناريوهات وتحديات

المتطرف بن غفير يوعز بفتح تحقيق في تسريب كتاب للأسير حسن سلامة

08 يناير 2023 . الساعة 09:35 بتوقيت القدس
...
كتاب الحافلات تحترق للأسير القائد حسن سلامة

أوعز المتطرف وزير الأمن القومي في حكومة المستوطنين، إيتمار بن غفير، إدارة السجون، بفتح تحقيق، يتعلق في تسريب كتاب الأسير القيادي بحركة "حماس"، حسن سلامة "الحافلات تحترق".  

ووفق الإعلام العبري، فإن المتطرف بن غفير، وصف خطوة تسريب الكتاب بأنها "خطيرة للغاية".

وفي السياق ذاته، طلب تشديد الإجراءات بحق الأسير سلامة إلى جانب أي أسير يحاول كتابة مثل هذه الكتب، ومنعهم من ذلك.

والخميس الماضي، أعلن في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث مسقط رأس الأسير القيادي سلامة، عن حفل إشهار كتاب "الحافلات تحترق"، راويا فيه عن مسالك وتفاصيل عمليات الثأر للقائد المهندس يحيى عياش.

وللأسير سلامة عدة كتب ألفها في سجون الاحتلال، منها إلى جانب ما صدر عنه الخميس الماضي الحافلات تحترق، كتب "خمسة آلاف يوم في عالم البرزخ"، "عمليات الثأر المقدس"، "الثبات".  

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حسن سلامة #بن غفير #المتطرف بن غفير #الحافلات تحترق #كتاب الحافلات تحترق #كتاب حسن سلامة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة