المتطرف بن غفير يوعز بفتح تحقيق في تسريب كتاب للأسير حسن سلامة

أوعز المتطرف وزير الأمن القومي في حكومة المستوطنين، إيتمار بن غفير، إدارة السجون، بفتح تحقيق، يتعلق في تسريب كتاب الأسير القيادي بحركة "حماس"، حسن سلامة "الحافلات تحترق".

ووفق الإعلام العبري، فإن المتطرف بن غفير، وصف خطوة تسريب الكتاب بأنها "خطيرة للغاية".

وفي السياق ذاته، طلب تشديد الإجراءات بحق الأسير سلامة إلى جانب أي أسير يحاول كتابة مثل هذه الكتب، ومنعهم من ذلك.

والخميس الماضي، أعلن في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث مسقط رأس الأسير القيادي سلامة، عن حفل إشهار كتاب "الحافلات تحترق"، راويا فيه عن مسالك وتفاصيل عمليات الثأر للقائد المهندس يحيى عياش.

وللأسير سلامة عدة كتب ألفها في سجون الاحتلال، منها إلى جانب ما صدر عنه الخميس الماضي الحافلات تحترق، كتب "خمسة آلاف يوم في عالم البرزخ"، "عمليات الثأر المقدس"، "الثبات".

المصدر / فلسطين أون لاين