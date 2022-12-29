حمادة: الأقصى خط أحمر ولن نسمح لأي كان بالتغوّل عليه

أكد المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، أن المسجد الأقصى خط أحمر، ولن نسمح لأي كان بالتغوّل عليه.

وقال حمادة في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن تغيير الأمر الواقع بالأقصى سيؤدّي لاشتعال المنطقة برّمتها، كما اشتعلت سابقاً بمعركة "سيف القدس" وفي غيرها من المواجهات عندما تغوّل العدو على القدس والأقصى.

وثمّن حمادة المواقف التي تؤكد للاحتلال أن الأقصى خطر أحمر ويجب أن لا يبقى في دائرة الاستهداف.

وأكد على الدور المهم في قطع العلاقات مع الاحتلال ووقف التطبيع معه، والذي يشجّعه على الاستمرار في عدوانه.

ويتعرّض المسجد الأقصى لمخاطر عديدة، نتيجة تزايد اقتحامات المستوطنين خلال الأعياد اليهودية وتنفيذ طقوس تلمودية تدنّس ساحاته.

وشهد المسجد الأقصى خلال الأيام الماضية، اقتحامات واسعة من مئات المستوطنين، للاحتفال بما يسمى عيد "الحانوكاه" العبري.

ومنذ عام 2017 تسعى “جماعات الهيكل” إلى تطوير عدوانها خلال هذا العيد، بحيث تشعل الشمعدان في باب الأسباط، وإدخال طقوس إشعاله إلى داخل المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين