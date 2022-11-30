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الشعبيّة تقرّر إحياء ذكرى انطلاقتها الـ55 بمهرجان وطني في ساحة الكتيبة بغزة

30 نوفمبر 2022 . الساعة 14:53 بتوقيت القدس
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الشعبيّة تقرّر إحياء ذكرى انطلاقتها الـ55 بمهرجان وطني في ساحة الكتيبة بغزة

أعلنت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين في قطاع غزّة عن إحياء ذكرى انطلاقتها الـ55 من خلال مهرجان جماهيري يوم الخميس الثامن من ديسمبر القادم، الساعة الثالثة عصرًا في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة تحت عنوان "انطلاقتنا مقاومة".

وأكدت الجبهة الشعبيّة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنّ المهرجان المركزي لإحياء ذكرى الانطلاقة سيشمل كلمة مركزيّة هامة للجبهة الشعبيّة يُلقيها نائب الأمين العام الرفيق جميل مزهر.

ودعت أبناء وبنات شعبنا وكافة القطاعات والشرائح المختلفة من جماهير شعبنا في القطاع إلى المشاركة الواسعة في هذا المهرجان الوطني، وفاءً وعهدًا لأرواح الشهداء التي ترفرف في سماء الوطن.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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