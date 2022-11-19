فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال وتغيير سياسته مع غزة

طالع أسعار الدجاج والخضار واللحوم بأسواق غزة

بيان مهم من عائلة "أبو ريا" في جباليا.. وهذا ما طالبت به

دراسة تحذر من مخاطر مسكنات الألم الأكثر انتشارا

الحصار اللعين والمآسي الإنسانية

ذرائع الاحتلال الواهية لسنِّ قانون الإعدام ضد المقاومين

استشهاد 4 جنود سوريين في قصف إسرائيلي على بانياس

الحصار يحرق أفراحنا

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

د.عصام شاور

الاحتلال وتغيير سياسته مع غزة

19 نوفمبر 2022 . الساعة 08:28 بتوقيت القدس

قبل أيام كشفت قناة إسرائيلية أن الجهاز الأمني للاحتلال الإسرائيلي يفكر في تغيير سياسته تجاه قطاع غزة، لأنه يرى وجود ارتباط بين تحريض حماس والجهاد الإسلامي وما يحدث في الضفة الغربية من أعمال مقاومة، لذلك فإن الجهات الأمنية الإسرائيلية تحمل المنظمات في غزة مسؤولية التحريض وتمويل العمليات في الضفة.

التهديدات الإسرائيلية تأتي في سياق الألم والوجع والشعور المطلق بالفشل في منع العمليات الفدائية التي ينفذها شبان فلسطينيون ضد الاحتلال، الشهيد محمد صوف يعمل داخل المناطق المحتلة عام 48 بتصريح من الاحتلال وينفق على عائلته، ولم يستخدم في العملية التي نفذها سوى سكين لا يحتاج إلى دعم مالي للحصول عليه، ومع ذلك كانت الضربة موجعة بسقوط ثلاثة قتلى فضلًا عن الجرحى، ما أحدث تخبطًا ملحوظًا لدى قادة الكيان الإسرائيلي من سياسيين وعسكريين وأمنيين، وأمام هذا الفشل الذريع والحرج الشديد وخاصة بعد تكرار عمليات فدائية ناجحة لم يجد جيش الاحتلال سوى غزة ليجعلها شماعة  ليعلق عليها إخفاقاته محاولًا بذلك طمأنة الشارع الإسرائيلي بأن رده سيكون باتجاه "المحرض" و"الممول" لتلك العمليات، قاصدًا منظمات المقاومة في قطاع غزة.

لا شك في أن دولة الاحتلال (إسرائيل) ستتخذ إجراءات ضد قطاع غزة ذرًّا للرماد في العيون. قيام (إسرائيل) بعدوان جديد على قطاع غزة أمر وارد، ولكن احتمال وقوع مثل هذا السيناريو ضئيل جدًّا، لأن المحتل ليس لديه القدرة على تنفيذه دون دفع تكاليف باهظة وخاصة في مثل هذا التوقيت، ولكن ذكر العدو لمسألة التمويل قد يكشف عن طبيعة الإجراءات التي سيتخذها وتتعلق بتشديد الخناق أكثر على قطاع غزة، مثل: حرمان العمال من تصاريح العمل، ومضايقة الصيادين، ومنع نقل منتجات غزة إلى الضفة الغربية، وما إلى ذلك من إجراءات تستهدف الموارد المالية للقطاع، وإن طبق مثل تلك الإجراءات فإنها لن تطول، لأنه يعلم أولًا أنه لا علاقة لغزة بما يحدث في الضفة الغربية سواء من ناحية التحريض أو التمويل، ولأنه يخشى من الإخلال بحالة التهدئة الهشة مع غزة وفتح جبهة جديدة هو ليس على استعداد لها بأي حال من الأحوال.

#حصار غزة #قطاع غزة #المقاومة #الاحتلال الإسرائيلي #محمد صوف

تعليق عبر الفيس بوك

مقالات اخرى للكاتب

الأكثر قراءة